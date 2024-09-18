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Zihinsel engelli gence toplu cinsel istismar skandalı: Düğünden kaçırıp araziye götürmüşler! 7 kişi tutuklandı

18.09.2024 14:58
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Denizli'de korkunç bir olay yaşandı. Düğünden kaçırılan zihinsel engelli G.T.'ye (23) 7 kişi cinsel istismarda bulundu. Yaşları 13 ila 18 arasında değişen 2'si yabancı uyruklu 7 kişi tutuklandı.

Zihinsel engelli gence toplu cinsel istismar skandalı: Düğünden kaçırıp araziye götürmüşler! 7 kişi tutuklandı

Her şey G.T.'nin cinsel istismara uğradığını ailesine anlatmasıyla başladı. İğrenç olay Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Bala Mahallesi'nde yaşandı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Kızlarından cinsel istismar hikayesini duyan aile polise gidip şikayetçi oldu. Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

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SAPIKLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

G.T’ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 2'si yabancı uyruklu, 7 kişi gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Alınan ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 şüpheli tutuklandı.

DÜĞÜNDEN KAÇIRIP BOŞ ARAZİYE GÖTÜRMÜŞLER

Şüphelilerin G.T’yi pazar günü katıldığı düğünden alıp, yakınlardaki araziye götürüp cinsel istismarda bulundukları öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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