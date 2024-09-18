Zihinsel engelli gence toplu cinsel istismar skandalı: Düğünden kaçırıp araziye götürmüşler! 7 kişi tutuklandı

Her şey G.T.'nin cinsel istismara uğradığını ailesine anlatmasıyla başladı. İğrenç olay Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Bala Mahallesi'nde yaşandı.
Kızlarından cinsel istismar hikayesini duyan aile polise gidip şikayetçi oldu. Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
G.T’ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 2'si yabancı uyruklu, 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan ifadelerinin ardından dün adliyeye sevk edilen yaşları 13 ile 18 arasında değişen 7 şüpheli tutuklandı.
Şüphelilerin G.T’yi pazar günü katıldığı düğünden alıp, yakınlardaki araziye götürüp cinsel istismarda bulundukları öğrenildi.
(DHA)