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Zihinsel engelli genci evinde öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ü (16) 25 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zihinsel engelli genci evinde öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Küçükçekmece’de zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ü (16) 25 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda maktulün yakınları sanığa bağırarak ve tükürerek tepki gösterdi.
Küçükçekmece’de 29 Eylül 2018’de zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz’ü bıçaklayarak öldüren Ferhat Çendik’in (47) davasının görülmesine devam edildi.
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Çendik ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.
Duruşmada maktul Ahmet Yusuf Öz’ün annesi Asuman Koç, sanığın olaydan önce kendisine ya da oğluna yönelik herhangi bir anormal davranışı olmadığını söyledi. Koç sanıktan şikayetçi olduğunu da aktardı.
Duruşma salonuna tanık olarak dinlenmesi için alınan sanığın eski eşi ise beyanda bulunmak istemediğini söyleyerek tanıklıktan çekildi.
Mahkeme başkanı, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden maktulün zihinsel özrüne ilişkin raporun mahkemeye ulaştığını söyledi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyasının mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.
Sanık duruşma salonundan güvenlik eşliğinde çıkarılırken müştekiler bağırarak ve tükürerek tepki gösterdi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Küçükçekmece’de 29 Eylül 2018’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede maktul Ahmet Yusuf Öz’ün anneannesi ve dedesiyle ikamet ettiği ve olay günü kendisine bakan ananesinin Çorlu’ya gittiği aktarılmıştı. Olay günü maktulün alt komşusu Ferhat Çendik’in Ahmet Yusuf Öz ile ilgilenmek için daireye gittiği ve burada 25 yerinden bıçakladığı iddianamede belirtilmişti. Çendik’in ayrıca evde hırsızlık gerçekleşmiş kanısı oluşması için eşyaları dağıttığı ve televizyon ile evde bulunan cep telefonunu çaldığı açıklanmıştı. Ferhat Çendik ifadesinde uyuşturucu kullandığını ve kendisinden geçtiğini, bir süre sonra yüzüne bir cisim değdiği için uyandığını, maktulün cinsel organını yüzüne sürdüğünü gördüğünü, tepki vermesi üzerine maktulün kahkaha attığını bunun üzerine sinirlenerek bıçakla Ahmet Yusuf Öz’ü öldürdüğünü anlatmıştı. Ferhat Çendik’in ‘çocuğu kasten öldürmek’, ‘gece vakti bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ ve ‘bıçak ile diğer aletleri izinsiz olarak taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Zihinsel engelli genci evinde öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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