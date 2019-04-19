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Zihinsel engelli genci jandarma buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli M.A.

Zihinsel engelli genci jandarma buldu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli M.A. (29), jandarmanın çalışması sonucu ilçe merkezinde bulunarak ailesine teslim edildi.
Erciş ilçesi Kozluca Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli M.A., dün evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinde haber alınamadı. Ailesi, M.A.'nın bulunması için jandarmaya haber verdi. Çalışma başlatan Erciş ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde M.A.'yı ilçe merkezinde buldu. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen M.A. ilesine teslim edildi. Aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Zihinsel engelli genci jandarma buldu

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