Zihinsel engelli İlknur, gelinlik hayaline kavuştu

En büyük hayali olan gelinliği giymenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Bircan, "Çok hevesim vardı içimde. Hediye verdiklerinde de çok mutlu oluyorum ve ağlıyorum." dedi.

İlk kez böyle bir mutluluk yaşadığını belirten Bircan, düğünün hazırlanmasında emeği geçen ailesine teşekkür etti.

Yakınları tarafından dans müziği ile alana çıkarılan Bircan, daha sonra davetlilerin hediyelerini kabul etti. Törende ayrıca görme engelli Berkay Gürpınar org çalarak davetlileri eğlendirdi.

Geçirdiği havale sonrası zihinsel engelli olarak yaşamına devam eden 32 yaşındaki İlknur için annesi Şennur, babası Yahya ve ablası Nihal Bircan tarafından evlerinin önünde temsili düğün töreni düzenlendi.

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- "Çok gururluyum"

Anne Bircan da kendisinin de evlenirken gelinlik giyemediğini ve bu nedenle de kızını gelinlikler içerisinde görmeyi çok istediğini söyledi.

Kızını ilk kez gelinlikle gördüğünü ve çok mutlu olduğunu dile getiren Bircan, kızının gelinlik hayalini gerçekleştirdiği için çok gururlu olduğunu kaydetti.

Mutluluğunu kelimelerle anlatamadığını ifade eden Bircan, "İlknur ile bir gün televizyon seyrediyorduk. 'Anne ben gelinlik giyemeceğim mi?' dedi. Ben de gelinlik giyememiştim. Merakım çok vardı. Bana o zaman düğün yapmamışlardı, bir gelin gördüğüm zaman ağlıyorum. Bu nedenle de kızıma düğün yaptım." diye konuştu.

Baba Yahya Bircan da çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

