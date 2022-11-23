Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor! "Yılda 7 kez kaçtığını bilirim... 30'u geçti" 137 gündür ortalarda olmayan Melike nerede?

4 çocuk annesi 25 yaşındaki zihinsel engelli Melike'nin yaşadıkları izleyen herkeste şok etkisi yarattı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Melike'nin annesi Hamide, kızının 10 Temmuz’da Aydın Nazilli’de kaybolduğunu söyledi. Yüzde 50 engelli raporu olan ve mental problemleri bulunan Melike'den 137 gündür haber alınamazken anne Hamide, Melike'yle ilgili büyük şaşkınlık yaratan en önemli ayrıntıyı da açıkladı. Hamide, Melike'nin sık sık evden kaçtığını ve her kaçışında ya da karnında ya da kucağında bir çocukla geri döndüğünü söyledi. İşte akıllara durgunluk veren olayın ayrıntıları....

Kızı için endişelenen anne Hamide, Melike'nin 11 yıldır evden kaçtığını, ilk kaçtığında ise 14 yaşında olduğunu ve bu kaçışların 18 yaşına geldiğinde sürekli olmaya başladığını anlattı. Melike'nin her evden kaçışında ya karnında ya da kucağında bir çocukla geri döndüğü belirtildi. Stüdyodaki herkeste büyük şaşkınlığa yol açan Melike'nin bu yüzden şu anda 3 farklı kişiden 4 tane çocuğu var.

Melike'nin çocuklarından 3’üne anneanne bakıyor, 1’i babasında kalıyor. İlki dedesinin üzerine kayıtlı, ikincisinin babası bilinmiyor. Son üç çocuğu resmi nikahlı görünen kocasının üzerine kayıtlı. Ancak şu anda boşandığı için Melike'nin resmi nikahı bulunmuyor.

TİKTOK'TA PAYLAŞTIĞI VİDEOLARI GÖRÜNCE MÜGE ANLI'YA KOŞTU

Anne Hamide, Melike’nin telefonunda darp izlerini, morlukları gördüğünü söyledi ve bunun üzerine Müge Anlı’ya başvurduğunu anlattı. Melike’nin TikTok’ta üzerinde darp izlerinin olduğu videolar paylaştığı belirtildi. Hamide, "Geri dön" diyerek Melike’ye mesaj attığını ancak yanıt gelmediğini söyledi.

"DEVAMLI TELEFON BAŞINDA"

Müge Anlı, kaçıp gidip geri geldiğinde Melike'nin ne söylediğini sorunca Hamide, “Hiçbir açıklama yok. Kapalı bir kutu. Çocuklarla ilgilenmiyor. Devamlı telefon başında, yazışmalar…” şeklinde konuştu.

"YILDA 7 KERE KAÇTIĞINI BİLİYORUM"

Hamide, Melike’nin hiç hastaneye yatmadığını, ilaç tedavisi aldığını ancak, ilaçlarını yutmadığını ve sonrasında durumun ilerlediğini belirtti. “Yılda 7 kere kaçtığını biliyorum” diyen Hamide, “2 kere İstanbul’a geldim, İstanbul’dan teslim aldım” ifadelerini kullandı. Hamide, Melike’nin toplamda 30’dan fazla kez evden kaçtığını söyledi.

MÜGE ANLI, MELİKE'Yİ YANINDA TUTAN KİŞİYE SESLENDİ

Sık sık kaybolup anne olan Melike’nin annesi, kızını kaçtıktan sonra her bulduğunda bir torunla karşılaştı. Hamide, fiziki olarak ve konuşmalarından Melike’nin durumunun hiç anlaşılmadığını söyledi. Anlı ise Melike’yi yanında tutan kişiye seslenerek, Melike’nin raporunun olduğunu ifade etti.

"SON GÖRDÜĞÜM FOTOĞRAFTA BURNU KIRILMIŞ HALDEYDİ"

137 gündür haber alamadığı kızı Melike’yi arayan anne Hamide, TikTok’ta son gördüğü fotoğrafında Melike’nin yine burnunun kırılmış ve yamuk halde olduğunu belirtti. Müge Anlı ise Melike'nin yaşadıklarına çok üzüldüğünü ve bulunması için çalışacaklarını söyledi. Herkesin içini sızlatan bir hikayenin anlatıldığı bu olayda, şimdi ekran başında programı izleyen herkes Melike'nin nerede ve nasıl bir durumda olduğunu ve ne zaman bulunacağını merak ediyor.