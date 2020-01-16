Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 30 Eylül 2018 tarihinde Bağcılar’da meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Yüzde yetmiş oranında ‘orta derecede mental retardasyon’ rahatsızlığı olan ve IQ’su 43 olan mağdur Ayşe M.’nin çarşafları silkelemek için balkona çıktığı, bu esnada arkadaşının düğününe gelen ve alkol almak için kaldırımda oturan sanıkların mağdur ile göz göze geldiği aktarılmıştı. Sanıkların mağdur ile anlaşılamayan biçimde el işareti ile konuştuklarının açıklandığı iddianamede, Gökhan Ö. ve Müslüm D.’nin apartmanın dış kapısına geldikleri ve daire kapısı açıldığında ise içeri girdikleri belirtilmişti. Ayşe M.’nin bulunduğu daireye gelen Gökhan Ö.’nün mağdurun üzerindeki kıyafetleri çıkardığı, kanepeye yatırdığı ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği de iddianame anlatılmıştı. Müslüm D.’nin suçlamaları reddetmiş olmasına karşın iddianamede yer alan mesaj tespit tutanağında mağdura yönelik cinsel saldırı eyleminden bahsettiği görülmüştü. Olay esnasında Yasin C’nin ise apartman kapısına birden fazla kez geldiği, kapının açılması için itelediği ancak kapının açılmadığı, sonrasında kapının açılmasıyla içeri girdiği binada 3-4 dakika kaldıktan sonra mağdurun oturduğu daireyi bulamadığı için apartmandan ayrıldığı aktarılmıştı. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu Raporu’nda Müslüm D. ile Gökhan Ö.’ye ait DNA’ların tespit edildiğine yer verildi. Müslüm D. (28) ve Gökhan Ö. (28) hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 18 yıldan az olmamak şartı ve ‘konut dokunulmazlığının ihlali’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanıkların arkadaşı olan Yasin C. (25) hakkında ise ‘nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüsten’ 8 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

(İHA)

