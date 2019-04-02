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Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:10 | Son Güncelleme

KONYA'da parkın tuvaletinde zihinsel engelli R.B.Ç.'ye (26), cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan E.Y.

Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da parkın tuvaletinde zihinsel engelli R.B.Ç.'ye (26), cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan E.Y. (40), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.Y. polisteki ifadesinde, "Teklif ondan geldi ama ilişkiye girmedik. Zihinsel engelli olduğunu bilseydim teklifini kabul etmezdim" dedi.
Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan Sille Baraj Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli R.B.Ç. adlı kadın, parkta gezerken, E.Y. ile tanıştı. E.Y. bir süre sonra R.B.Ç.'yi park içerisinde bulunan tuvaletlere götürdü. E.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen parkın özel güvenlik görevlileri, tuvalete girerek E.Y. ve R.B.Ç.'yi dışarı çıkardı. R.B.Ç.'nin yeni tanıştığını belirttiği E.Y.'nin kendisini tuvalete götürerek tacizde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine, görevliler durumu polise bildirdi. Parka gelen polis ekipleri, E.Y.'yi gözaltına aldı.
İLİŞKİ TEKLİFİ İDDİASI
E.Y. polise verdiği ifadesinde R.B.Ç., parkta oturduğu sırada yanına bir kadın ve çocuğun geldiğini belirterek, ''Ben parkta otururken yanıma ismini sonradan öğrendiğim bir çocuk ve bu kadın geldi. Kendileriyle orada tanıştım. Bana paralarının olmadığını ve bir alışveriş merkezine gitmek istediklerini söylediler. Ben de onları söyledikleri alışveriş merkezine götürdüm. Orada çocuk oyun oynarken biz dışarıya sigara içmeye çıktık. Kadın bana bir yere gidip, ilişkide bulunmayı teklif etti. Ben de onu yakınlardaki bir tuvalete götürdüm. Yakınlaştık ama ilişkiye girmedik''dedi.
Daha sonra Sille Baraj Parkı'na gittiklerini ve burada tuvalete girdiklerini ifade eden E.Y., ''R.B.Ç. bize tuvalete gideceğini söyledi. Ben de benimle yakınlık kurduğu için peşinden giderek kadınlar tuvaletine girdim. Kabine girip, kapıyı kapattım. İlişkide bulunacağımız sırada güvenlik görevlileri kapıya tıklayarak benim dışarı çıkmamı istedi. Bizi güvenlik kulübesine götürüp, polise haber verdiler'' dedi.
R.B.Ç.'nin zihinsel engelli olduğunu bilmediğini ileri süren E.Y., ''Ben onun zihinsel engelli olduğunu bilmiyordum. Engelli olduğunu bilseydim ilişki teklifini kabul etmezdim. İlişki konusunda onu zorlamadım. Kendisi isteyince teklifini kabul ettim" dedi.
E.Y., yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

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Zihinsel engelli kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandıZihinsel engelli kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandıZihinsel engelli kadına cinsel saldırı şüphelisi tutuklandı

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