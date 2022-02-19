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Zihinsel engelli kadının şüpheli ölümü! 14 ve 16 yaşındaki yeğenleri gözaltında

19.02.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran şüpheli ölüm, Samsun’da meydana geldi. Alaçam ilçesinde, 62 yaşındaki zihinsel engelli Hüsne Ersoy evinde ölü bulundu. Başına darbe aldığı belirlenen Ersoy’un ölümü şüpheli bulundu. Bunun üzerine kadının yeğenleri AT. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşler gözaltına alındı.

Zihinsel engelli kadının şüpheli ölümü! 14 ve 16 yaşındaki yeğenleri gözaltında

Feci olay, öğlen saatlerinde Alaçam ilçesi Kalıkkaraçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Hüsne Ersoy, yakınları tarafından evinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbarla eve jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kafasına darbe aldığı tespit edilen Hüsne Ersoy'un cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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YEĞENLERİ GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerince ölümü şüpheli bulunan kadının yeğenleri A.T. ve E.T. adlı kız kardeşler gözaltına alındı. Düşmeye bağlı kafasına darbe aldığı değerlendirilen zihinsel engelli Ersoy'un ölümü araştırılıyor. (DHA/İHA)

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