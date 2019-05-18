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ZİHİNSEL ENGELLİ KİŞİ 3 GÜNDÜR KAYIP

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 07:14 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, tarlasındaki ağaçları kesmek için evinden çıkan 50 yaşındaki İbrahim Çekmez'den 3 gündür haber alınamadı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, tarlasındaki ağaçları kesmek için evinden çıkan 50 yaşındaki İbrahim Çekmez'den 3 gündür haber alınamadı. Mahalleli ve AFAD ekipleri zihinsel engelli olduğu öğrenilen Çekmez'i ormanlık alanda ararken, kendisine ait tarlada kazağını bir ağaca asılı bir şekilde buldu.

Bursa'nın Merkez Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi'nde tek başına yaşayan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen İbrahim Çekmez'e 3 gündür ulaşılamıyor. En son kendisine ait tarlasında görülen Çekmez'e ulaşamayan mahalleli 3 gün kendi imkanlarıyla aradıktan sonra durumu dün akşam saatlerinde polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Mahalleli ile birlikte yaklaşık 5 saat arama yapan AFAD ve polis ekipleri İbrahim Çekmez'in üzerine giydiği kazağı tarlasında bir ağaca asılı bir şekilde buldu. Aramalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler yağışlı hava ve karanlık nedeniyle aramaya ara verdi. Çalışmalar bu sabah arama-kurtarma köpekleri ile yeniden başlayacak.

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