HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zihinsel engelli kişi, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

Zihinsel engelli kişi, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

06.12.2020 17:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zihinsel engelli kişi, polis aracını tekmeleyip memura yumruk attı

Şanlıurfa’da zihinsel engelli E.A.(16), yasağa rağmen çıktığı sokakta park halindeki polis aracını tekmeleyip, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu yumrukladı. Yaşanan olay, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 74 zihinsel engelli raporu olduğu öğrenilen E.A., yasak olmasına rağmen dışarı çıktı ve bir süre uygulama yapan polislerin yakınındaki kaldırımda oturdu.

e76c9d77b92bbab71a55045d065cfe3a

Daha sonra yerinden kalkan E.A., trafik levhasına yumruk attı, ardından park haindeki sivil polis aracını tekmeledi. Bu durumu gören 6 polis ise E.A.’nın yanına gidip sakinleştirmeye çalıştı. Daha da öfkelenen E.A., kendisine engel olmak isteyen sivil bir polisi de yumruk atıp yere düşürdükten sonra da yanlarından kaçtı.

dd71e51eabb8ba32d11ecab3a494a45b

E.A., kısa kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı, ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Gördüğü drondan korkan çocuk böyle kaçtıGördüğü drondan korkan çocuk böyle kaçtı
Hayırlı cumalar mesajları!Hayırlı cumalar mesajları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Uyguladıkları yöntemle ilçede vaka sayıları sıfırlandı

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

8 yaşındaki çocuğa çarpan traktörün sürücüsü kaçtı

8 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı

Kamyon devrildi, 15 ton mandalina yola saçıldı

Feci kaza! 15 ton mandalina yola saçıldı

5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

5 katlı binanın çatısında korkutan oyun

Antalya'da deniz üzerinde görülen cisim heyecanlandırdı

Heyecanlandıran olay! 'İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım'

Çocuğun drondan kaçma anı kamerada

Gördüğü drondan korkan çocuk böyle kaçtı

Avcılar sahilinde korkutan dev denizanaları

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.