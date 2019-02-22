HABER

Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan sanığına indirimsiz 24 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

İZMİR'de, yüzde 70 zihinsel engelli olan Y.Ö.'ye (25) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emrah Biçer (32), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yüzde 70 zihinsel engelli olan Y.Ö.'ye (25) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Emrah Biçer (32), 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme pişmanlık göstermeyen tutuklu sanığın cezasında indirim uygulamadı.
Karşıyaka'da geçen 7 Nisan günü eve gelen yüzde 70 zihinsel engelli kızı Y.Ö.'nün davranışlarından şüphelenen anne D.Ö., ne olduğunu sorduğunda "Araba çarptı" cevabını aldı. Ancak D.Ö., kızının cinsel bölgesinde kanama olduğunu görünce, önce doktora götürdü sonra da polise başvurdu. Y.Ö., polis merkezinde cinsel istismara uğradığını söyledi. Genç kızın verdiği eşkalden yola çıkan polis, kısa sürede Emrah Biçer' evinde yakaladı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Biçer, "Ben hiçbir şekilde Y.Ö.'yü zorlamadım" dedi. Y.Ö.'nün bedensel ve ruhsal açıdan kendini savunacak durumda olmadığı ve cinsel saldırıya uğradığı doktor raporuyla belirlenince Emrah Biçer tutuklandı. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
EVLİLİK BAHANESİNE SIĞINDI
Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Biçer, avukatı Hasan Yaylagül, mağdur Y.Ö., annesi D.Ö., avukatları İbrahim Erdem Aşçı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Son savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık, "Zihinsel engelli olduğunu biliyordum ancak engel düzeyinin yüksek olduğunu bilmiyordum. Biz konuşurken birbirimizi anlıyorduk. Bana ‘Biz seninle nasıl olsa evleneceğiz ben senin karın olmak istiyorum’ dedi. Ben de nasılsa evleneceğiz diye kabul ettim, ilişkiye girdik. Hiçbir şekilde zorlamadım" diye konuştu. ​Sanık avukatı Hasan Yaylagül de E.B.'nin beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"
Anne D.Ö. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Bakanlık avukatı Pınar Melli de sanığa indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Mağdur avukatı İbrahim Erdem Aşçı'nın toplanan delillerle sanığın suçunun sabit olduğunu belirterek, emsal bir karar beklediklerini ifade ettiği duruşmada savcısı da sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
PİŞMANLIK DUYMADI, İNDİRİM YAPILMADI
Mahkeme heyeti, sanık Emrah Biçer'e ‘cinsel istismar’ suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Cezayı, eylemin kendisini savunamayacak kişiye karşı olmasından dolayı arttırarak, 19 yıl 6 aya çıkardı. Sanığı ayrıca ‘Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği Biçer'in cezasında, pişmanlık duymaması ve toplanan delilleri gözönüne alarak, indirim yapmadı.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi ABD konvoyu, Nusaybin'den görüntülendi 
Uygulamadan kaçarken 2'si polis 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandıUygulamadan kaçarken 2'si polis 3 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

'İşsizlikten bunaldım' diye not bırakıp intihar etti

Not bırakıp intihar etti! Her satırı yürekleri sızlattı

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.