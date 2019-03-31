Zihinsel engelli kıza tuvalette taciz iddiasına gözaltı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da zihinsel engelli B.S. (26) adlı kıza, parkın tuvaletinde tacizde bulunduğu ileri sürülen E.Y. (40), özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan Sille Baraj Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli B.S. parkta gezerken, E.Y. ile tanıştı. E.Y. bir süre sonra B.S.'yi park içerisinde bulunan tuvaletlere götürdü. E.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen parkın özel güvenlik görevlileri, tuvalete girerek E.Y. ve B.S.'yi dışarı çıkardı. B.S.'nin yeni tanıştığını belirttiği E.Y.'nin kendisini tuvalete götürerek elle tacizde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine, görevliler durumu polise bildirdi.

Parka gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları E.Y. ile mağdur B.S.'yi ifade için polis merkezine götürdü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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