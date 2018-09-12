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Zihinsel engelli kıza zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, zihinsel engelli M.K.'ye(25) silah zoruyla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zihinsel engelli kıza zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Hayrettin GÖK/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, zihinsel engelli M.K.'ye(25) silah zoruyla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Balıkesir'de yaşayan ve yüzde 79 oranında zihinsel engelli olduğu belirlenen M.K., polise giderek Vedat Ç. (26) ile Murat A.'nın (39) kendisine silah zoruyla otoyolda fuhuş yaptırdığını söyledi. Şüphelilerin Mustafakemalpaşa ilçesine geleceği bilgisine ulaşan polis Vedat Ç. ile Murat A.'yı araç içerisinde yakaladı. Üzerlerinden bir silah ve mermiler çıkan şüpheliler, M.K. tarafından teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularından sonra adliyeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

Zihinsel engelli kıza zorla fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

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