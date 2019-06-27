Zihinsel engelli Mehtap'ın gelinlik hayali gerçek oldu

Yusuf ÇINAR/BAYAT, (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un Bayat ilçesinde zihinsel engelli Mehtap Tosyalı'nın (28) gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Belediyenin desteği ile gelinliği alınan, kuaföre götürülen ve tahsis edilen gelin arabası salona götürülen Mehtap için davetlilerin katılımıyla düğün töreni düzenlendi.

Bayat ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Mehtap Tosyalı'nın gelinlik giyme hayali, babası Sait, annesi Meryem Tosyalı tarafından Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'ye iletildi. Belediye Başkanı Ünlü'nün talimatı ile düğün hazırlığı yapıldı. Salon tutuldu, gelin arabası hazırlandı. Gelinlik giydirilen Mehtap, kuaföre götürüldü, tahsis edilen gelin arabası ile salona getirildi. Davetlilerin de hazır bulunduğu salona alkışlar arasında giren Mehtap'ın hayali gerçek oldu. Düğünde davetlilerin tebrik ettiği Mehtap, büyük mutluluk yaşadı. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de düğüne katılarak Mehtap'ı tebrik etti.

Kızının hayalinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Sait Tosyalı "Kızım istedi bu düğünü, ben de belediyeye başvurdum. Arzularımızı yerine getirdiler. Allah onlardan razı olsun. Normal düğün gibi oldu. Bize bu imkanı verdikleri için belediye başkanı ve çalışanlarına teşekkür ederim. Kızım çok mutlu oldu" dedi.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ise özel gelinlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduklarını söyledi. Ünlü, “Her özel gelinimizin, kızımızın annesi-babası, ailesi onları bembeyaz gelinlikler içinde görmek istiyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Engelli çocuklarımız bizden destek istiyor. Bizler de belediye olarak her durumda yanlarında olmaya özen ve gayret gösteriyoruz. Özel gelinlerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

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