Zihinsel engelli Mert, yüzerek epilepsiyi yendi

"Epilepsi nöbetlerimiz çok şükür durdu"

Oğlunun Büyükşehir’in kursları ile rahatsızlığından kurtulduğunu anlatan ve Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkürlerini ileten anne Nesrin Çakmak, “Bir özel çocuk annesi olarak burada bulunuyorum. Mert burada yüzmeye geliyor. Bizim buraya gelme sebebimiz Mert’in epilepsi hastalığı, yani halk diliyle sara hastalığı. Onu durdurmak amacıyla geldik buraya. Beyinde oluşan epilepsi dalgalarını durdurmak amaçlı, doktorumuz bize, yüzme ve denizi tavsiye etti. Çok şükür oğlum 10 yıldır yüzme kursu görüyor, 3 yıldır bilfiil buraya geliyoruz ve epilepsi nöbetlerimiz çok şükür durdu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize verdiği bütün etkinliklerden faydalanarak, çocuğumu sosyalleştirmeye çalışıyorum. Mert, buraya gelirken mutlu oluyor. Çünkü buradaki öğretmenler ayrı, çocuğumun suyu sevmesi ayrı, Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki hocalarının Mert’i motive etmesi ayrı bir mutluluk getiriyor oğluma. Çok şükür burada mutlu oluyor oğlum" diye konuştu.

Epilepsi hastalığını nasıl yendiğini ve yüzmeyi ne kadar çok sevdiğini anlatan Mert Çakmak da “Ben her zaman havuza geliyorum. Eğleniyorum ve çok güzel geçiyor. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Burası çok güzel ve mükemmel. Hocalarımı çok seviyorum. Sağlığım artık çok iyi. Artık hasta olmuyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Buraya gelmeden önce de yüzmeyi biliyordum ama burada geliştirdim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Tesisleri’nde yüzme antrenörü olan Serhat Taşman ise Mert’in başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederek, “Mert bize rahatsızlığından dolayı geldiğinde suya girerken ilk başta biraz tedirginliği oluyordu. Annesi Nesrin Hanım tam destek verdi. Sağ olsun hiç yanından ayrılmadı. Biz Mert’e sadece desteğimizi verdik. Mert, zaten geldiğinde de başarılıydı. Böyle devam ede ede, rahatsızlığından kurtulmuş oldu. Kursta arkadaşları ile iletişimi de çok iyi. Hatta yarışmalar yaptık, madalya aldı, birinci oldu. Buraya severek geliyor. Hiç aksatmadı, aksattığını görmedim. Öğrencilik hayatında çok başarı" şeklinde konuştu.

