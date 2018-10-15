Zihinsel engelli öğrenciler, yaptıkları kuş evlerini huzurevine bahçesine astı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - TOPLUM Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında zihinsel engelli öğrencilerle birlikte yaptıkları kuş evlerini huzurevi bahçesine astı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri proje kapsamında yüzde 25 Zihinsel engelli 60 öğrenci ile birlikte yaptıkları ahşap kuş evlerini polislerle huzurevi bahçesindeki ağaçlara astı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü komiseri Semiha Altınbilek, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak ÇOGEP projesinde hazırladığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bu projelerden birisi olan 'Genç Bakışlar, Mutlu Yüzler' projemizde zihinsel engelli 60 öğrencimizle yaptığımız ahşap kuş evlerini huzurevi bahçesine astık. Bu projenin amacı, zihinsel engelli öğrencileri sosyal hayata kazandırmak, el becerilerini geliştirmek ve kış mevsiminde kuşların yuvaya sahip olmasını sağlamak" dedi.
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