HABER

Zihinsel engelli Özge'den 3 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'den (19) 3 gün önce pastaneye gitmek için iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Zihinsel engelli Özge'den 3 gündür haber alınamıyor

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Nilüfer ilçesinde, markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'den (19) 3 gün önce pastaneye gitmek için iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Özge, her yerde aranırken, anne Neslihan Nardemir, kızını gören olursa polise haber vermesini istedi.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'ndeki markette çalışan zihinsel engelli Özge Nardemir'i, salı günü, annesi Neslihan Nardemir iş yerine bıraktı. Bir süre sonra marketten karşıdaki pastaneye gitmek üzere ayrılan Özge Nardemir, bir daha dönmedi. Nardemir'in mesai arkadaşları, durumu ailesine bildirdi. Markete gelen Neslihan Nardemir, kızına cep telefonundan ulaşılamaması üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri, Özge Nardemir'in bulunması için çalışma başlattı. 3 gündür aranan Özge'nin büyük üzüntü yaşayan annesi Neslihan Nardemir, kızını gören olursa polise haber vermesini istedi.

FOTOĞRAFLI

Zihinsel engelli Özge'den 3 gündür haber alınamıyor

PARTNERBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmazBu hale gelmek için günlerce acı çekiyorlar! Sebebi inanılmaz
Hollywood değil KilisHollywood değil Kilis
Kocaeli’deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklamaKocaeli’deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

Otomobil alacaklara önemli uyarı! Binlerce liralık masraf çıkabilir

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Vücudunun üst tarafı olmayan bir ceset kıyıya vurdu

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Temizlik işçisi çöp kamyonetinin altında kaldı

Korkunç detaylar raporda ortaya çıktı: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

Küçükçekmece'de iş yerinde patlama: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.