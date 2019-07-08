HABER

Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 07:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ten (37), bir daha haber alınamadı.

Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ten (37), bir daha haber alınamadı. Yapılan geniş çaplı aramalarda, Gök'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Kula'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 6 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinde tarlada çalıştığı sırada, babası Bayram Gök ile tartışan zihinsel engelli Ümmet Gök, tarladan yürüyerek ayrıldı. Daha önce birkaç kez evden ayrılan ve daha sonra döndüğü için ilk gün Gök ailesi durumu jandarmaya bildirmedi. Fakat 2 gün geçmesine rağmen Ümmet Gök evine dönmeyince ailesi, endişelenip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma, Ümmet Gök'e ait herhangi bir ize rastlamadı.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Kemaliye ve Selendi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahalle çevresindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ümmet Gök'ün daha önceki kaybolmalarında bulunduğu yerler başta olmak üzere, mahalle sakinleri son görüldüğü yerlerde arama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Manisa ANDA arama kurtarma ekipleri, istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile mahalle halkı, zihinsel engelli Ümmet Gök'ün bulunması için seferber oldu. Aramalarda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Havuç' isimli arama kurtarma köpeği de kullanıldı.
Öte yandan, babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ün, kendisine ait cep telefonunu da evde bıraktığı ve yanına hiçbir eşya almadığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyorZihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyorZihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
Burası ne İzmir, ne Muğla, ne de Antalya! Plajlar doldu taştıBurası ne İzmir, ne Muğla, ne de Antalya! Plajlar doldu taştı
Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralıBilecik'te trafik kazası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Trump'ın kaderini belirleyecek anket!

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Şişli'de akılalmaz görüntü! Tekme tokat saldırdılar

Şişli'de akılalmaz görüntü! Tekme tokat saldırdılar

Karasu Plajı Akdeniz ve Ege'yi aratmadı

Burası ne İzmir, ne Muğla, ne de Antalya! Plajlar doldu taştı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Anadolujet İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti

Anadolujet İzmir-Ankara uçuşunu arıza nedeniyle iptal etti

Park halindeki araç bir anda alev aldı!

Park halindeki araç bir anda alev aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.