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Zihinsel engelli Ümmet'ten haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ten (37), bir daha haber alınamadı.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki gün önce babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ten (37), bir daha haber alınamadı. Yapılan geniş çaplı aramalarda, Gök'e ait herhangi bir ize rastlanmadı. Kula'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, 6 Temmuz Cumartesi günü öğlen saatlerinde tarlada çalıştığı sırada, babası Bayram Gök ile tartışan zihinsel engelli Ümmet Gök, tarladan yürüyerek ayrıldı. Daha önce birkaç kez evden ayrılan ve daha sonra döndüğü için ilk gün Gök ailesi durumu jandarmaya bildirmedi. Fakat 2 gün geçmesine rağmen Ümmet Gök evine dönmeyince ailesi, endişelenip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan jandarma, Ümmet Gök'e ait herhangi bir ize rastlamadı. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı öncülüğünde başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, Alaşehir, Sarıgöl, Salihli, Kemaliye ve Selendi ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de mahalle çevresindeki arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ümmet Gök'ün daha önceki kaybolmalarında bulunduğu yerler başta olmak üzere, mahalle sakinleri son görüldüğü yerlerde arama yaptı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Manisa ANDA arama kurtarma ekipleri, istihbarat ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri ile mahalle halkı, zihinsel engelli Ümmet Gök'ün bulunması için seferber oldu. Aramalarda, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Havuç' isimli arama kurtarma köpeği de kullanıldı. Öte yandan, babasıyla tartıştıktan sonra tarladan ayrılan zihinsel engelli Ümmet Gök'ün, kendisine ait cep telefonunu da evde bıraktığı ve yanına hiçbir eşya almadığı öğrenildi.

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