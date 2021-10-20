Zihinsel engelliler okulunun taşınma planına tepki

Veliler taşınmaya karşı çıkarken Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Şu anda taşınma planı yok" açıklaması yaptı.Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu şehir dışına taşıma planı tepkilere yol açtı.

1998'den beri ilçede zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü okulun, "Kapasite yetersizliği" gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehir dışında, daha önce lise ve kültür merkezi olarak kullanılan, ancak bir süredir boş olan bir binaya taşınmak istendiği belirtiliyor.

İddiaya göre Salihli İlçe Eğitim Müdürlüğü, Özel Eğitim Uyguluma Okulu'nu şehir dışına taşıyarak, Seyrantepe mahallesindeki binaya kendisi yerleşecek.

Ancak hem öğrenci velileri hem de okulu 23 yıl önce Manisa Valiliği'ne, kullanım amacının kesin olarak belirlendiği bir prokolle devreden Salihli Eğitilebilir Özürlüleri Koruma Derneği bu plana karşı çıkıyor.

Protokolde binanın kullanım amacı belirlenmiş

Salihli Eğitilebilir Zihinsel Özürlüleri Koruma Derneği tarafından, bağışlarla yaptırılan okul, 1998’de bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmak üzere Manisa Valiliği’ne devredildi.

Protokolde binanın sadece engelli çocukların eğitimi için kullanılabileceği belirtildi.

Dönemin Manisa Valisi Muzaffer Ecemiş ile okulu yaptırıp bağışlayan Salihli Eğitilebilir Özürlüleri Koruma Derneği'nin başkanı Gülgün Yalvaç tarafından 27 Temmuz 1998'de imzalanan protokolün beşinci maddesinde, "Okul sadece özürlü çocukların eğitim ve terapilerine tahsisen ve bu amaçla kulanılacaktır" ibaresi yer aldı.

Dokunucu maddede ise, "Okul kısmen de olsa, iş bu protokolün beşinci maddesinde gösterilen hal ve sebep dışında bir biçimde kullanılmayacaktır" denilirken, onbirinci maddede "Okulun beşinci maddede belirtilen amacı doğrultusunda kullanılacağı tapuya şerh edilecektir" ifadesine yer verildi.

Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, protokolde açıkça belirtilmesine rağmen okulun taşınması için Manisa Valiliği'ne başvurdu.

"Sayın valim de hayatta ben de hayattayım"

Salihli Eğitilebilir Özürlüleri Koruma Derneği Başkanı Gülgün Yalvaç 1998'de imzalanan prototolün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görmezden gelindiğini belirterek, "Bu okulu yaptırıp Valililiğe devrederken açıkça belirttik. Protokolde dedik ki, bu bina sadece özel çocuklarımızın eğitimi için kullanılacaktır. O belgeye benimle birlikte dönemin valisi Muzaffer Ecemiş de imza koydu. Sayın valim de hayatta ben de hayattayım. O bina ben yaşadığım süre boyunca sadece engelli yavrularımızın eğitimleri için kullanılacak. Çünkü biz o okulu yaptırırken kapısını çalıp destek istediğimiz insanlara bunun sözünü verdik" dedi.

Okulun başka bir yere taşınıp binanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağını duyduktan sonra uykularının kaçtığını söyleyen Yalvaç, "Bu çocuklar çöp değil, bu çocuklar defolu mal değil. Bu çocuklar toplumda eğitildikleri zaman bir yere gelecek olan çocuklar. Birçoğu birçok dalda dereceler kazanmış çocuklar. Buraya bu kadar emek veren insanın hakkını kimse gasp edemez. Vicdanlara sesleniyorum, ilgililere sesleniyorum; Milli Eğitim Müdürlüğü her yerde olur ama özel çocuklarımızın eğitimi her yerde olmaz" diye konuştu.

Yalvaç, okulun kapasite sorunun, yine şehir içinde ve sadece engelli çocukların gereksinimlerine göre inşa edilecek başka bir bina ile çözülebileceğini, ancak şehir dışındaki bir binaya taşınmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Okul özel çocukların gereksinimlerine göre yapıldı

Salihli'deki okul tamamen özel çocukların gereksinimlerine göre tasarlanıp, inşa edildi. Uygulama odaları, sınıflarda dinlenme birimleri, ailelerin eğitimi izlemeleri için özel bölmeler bulunuyor. Ayrıca her sınıfın özel tuvalet ve lavabosu var. Bu tür özel donanımlar veliler açısından da önemli.

Seyrantepe mahallesindeki okulun Devlet Hastanesi'ne de yakın olduğunu söyleyen öğrenci velisi İbrahim Uçar, "Burası şehir içinde, konum olarak çocuklarımızın eğitim almasına çok uygun olduğu için şehir dışına taşınmasına karşıyız. Burada devlet hastanesi çok yakın. Çocukların herhangi bir rahatsızlığında hastaneye ulaşımı kolay şekilde sağlanıyor. Velilerimiz okula kolaylıkla gelip gidiyor. Şehir dışındaki okula hiçbir veli yürüyerek gidemez. Önünden şehir içi hattı dahi geçmeyen bir yere gönderilmek isteniyor. Onun için biz bu duruma karşıyız" diye konuştu.

İki ağır engelli çocuk annesi olduğunu ifade eden Sevgi Odabaşı ise yetkililere seslenerek, "Aldığımız nefesi kesmeyin ne olur. Zaten hayat o kadar zor ki bizim için. Koskoca hayatımızdan bir dakika ayıramıyoruz kendimize. Çocuklarımıza adadık tamamen kendimizi. Buradan taşınmayı kesinlikle istemiyoruz. İlla da taşınmak istiyorlarsa kendileri buyursunlar gitsinler dedikleri binaya" dedi.

DW Türkçe'nin ulaştığı Salihli İlçe Mili Eğitim Müdürü Mahmut Yenen konu hakkında açıklama yapamayacağını söyledi.

Manisa Valiliği, konunun İl Müdürlüğü'nün yetki alanında olduğunu belirtirken, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ise 2020-2021 eğitim öğretim yılının başladığını, bu süreçte bir taşınmanın planlanmadığını açıkladı.

Tuncay Yıldırım

© Deutsche Welle Türkçe

