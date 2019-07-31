Zihinsel engelliler ve anneleri aynı sahnede

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği tarafından kurulan koro, zihinsel engelliler, anneleri ve gönüllüleri aynı sahnede buluşturdu.

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı ve Türkiye Sakatlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yaşar, sosyal hayata karışmakta çeşitli engellerle karşılaşan zihinsel engelliler ve aileleri için zihinsel engelliler korosu projesini hayata geçirdi. Zihinsel engelliler ve anneleri ile gönüllüler koro şefi Seher Önal ile birbirinden güzel şarkıları aynı sahnede seslendiriyor.

“Çoğu evden çıkmazdı, konuşmazdı”

Ege Zihinsel Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Koruma Derneği Başkanı ve Türkiye Sakatlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hayrettin Yaşar, 5-6 kişiyle başlayan oluşumun, 350 kişiye ulaştığını belirterek, “Müzik ile zihinsel engellileri rehabilite ediyoruz. Onları hayata bağlamayı amaçlıyoruz. Bu çocuklarımızın çoğu evden çıkmazdı, konuşmazdı, sosyal yönleri yoktu. Biz onları ve ailelerini evden aldık, birbirleriyle tanıştırdık. Bu koroyu kurduktan sonra sayımız gitgide arttı. Hiç konuşmayanlar şarkı söylemeye başladı. Konserlerimiz devam ediyor. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz” dedi.