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Zihinsel engellileri öldüren caniden dehşet ifadeler

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Japonya'da zihinsel engellilerin kaldığı bakımevine saldırarak 19 kişiyi öldüren sanığın duruşmadaki ifadesi kan dondurdu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının sorularını yanıtlayan sanık, "Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" dedi.

Zihinsel engellileri öldüren caniden dehşet ifadeler

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Sagamihara kentinde 2016 yılında engellilere hizmet veren bakımevine bıçakla saldırarak 19 kişiyi öldüren ve en az 25 kişiyi yaralayan 30 yaşındaki Satoshi Uematsu, duruşmada hayatını kaybedenlerin yakınlarının sorularını yanıtladı.

Öldürdüğü kişilerin aileleri ile konuşmanın kendisine acı verdiğini ifade eden Uematsu, ailelerden özür diledi. Ancak gerçekleştirdiği olayı savunan Uematsu, "Saldırının, yapabileceğim en anlamlı şey olacağını düşündüm" ifadelerini kullandı. "Ciddi zihinsel engeli bulunanların bakımını sürdürmek yanlış" diyen Uematsu, "Eylemimin topluma faydalı olacağını düşündüm" şeklinde konuştu.

AKLİ DENGESİ BOZUK İDDİASI

Uematsu'nun avukatları, müvekkillerinin saldırıyı gerçekleştirdiği esnada uyuşturucu madde kullanımına bağlı zihinsel bozukluk yaşadığını iddia ederken, duruşma savcılarının ise saldırganın akli dengesinin yerinde olduğunu savunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bakımevi Zihinsel engelli cinayet

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