Zihinsel engellilerin deniz keyfi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, zihinsel engelli çocuklar aileleri ile birlikte ilk defa denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu ile Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Şubesi’nin organizasyonu ile zihinsel engelli çocuklar için farklı bir organizasyona imza atıldı. Özel araçlarla Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu Mahallesi’ndeki Zincirli Kuyu Plajı'na getirilen engelliler, burada ilk defa denize girmenin mutluluğunu yaşayarak doyasıya eğlendi.

Vakıf Başkan Yardımcısı Müyesser Sancak, zihinsel engellileri ilk kez denizle buluşturulduklarını belirterek, "Çocuklar denize girince nasıl mutlu oldularsa, aileleri ve bizler de aynı mutluluğu yaşadık. Tarsus ve Mersin'den 35 çocuğumuzu denize getirdik. Bunlar ilk kez denize giriyor, bu nedenle de çocuklarımız denize girerken yanlarında eğitmenler ve cankurtaranlar da hazır bulunuyor. Bize bu imkanı sunan mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

Zihinsel engelli çocuklardan Yahya Ateş'in annesi Zehra Ateş, denize Tarsus'tan geldiklerini ifade ederek, "İlk kez oğlumla birlikte denize geldik. Bize önem verip denize getirdikleri için çok mutluyuz. Engelli çocuklar mutlu olursa, biz de mutlu oluyoruz, dünyalar bizim oluyor" diye konuştu.

