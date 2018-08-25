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Zihinsel engelliyi döverek öldürdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

İZMİT'te, parkta alkol alan 3 kişinin dövdüğü zihinsel engelli Faruk Aydaş (49), tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi.

Zihinsel engelliyi döverek öldürdüler

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, parkta alkol alan 3 kişinin dövdüğü zihinsel engelli Faruk Aydaş (49), tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra yaşamını yitirdi. Aydaş'ı cinsel organını gösterdiği için dövdüklerini öne süren şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Olay, 3 Ağustos günü Kuruçeşme Semti Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Parkat alkol alan 3 kişi, zihinsel engelli Faruk Aydaş'ı dövdü. Şüpheliler kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aydaş, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
​Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydaş'ı darp eden 3 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. 3 şüpheli yaşları küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'ne tespit edildi. İfadelerinde Aydaş'ın kendilerine cinsel organını gösterdiğini, sinirlenip dövdüklerini öne süren 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
22 gündür tedavisi süren Faruk Aydaş, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Aydaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Faruk Aydaş'ın cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Bolu'nun Gerede ilçesine götürüldü.

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