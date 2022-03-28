Zihinsel gelişimi etkiliyor! Meyve suyu tüketin

Kansızlık, kanda yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresi veya hemoglobin olmadığında ortaya çıkıyor. Yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi gibi belirtileri bulunuyor. Aşırı kan kaybı, antibiyotik kullanımının yan etkileri, yetersiz ve sağlıksız beslenme, alkol tüketimi gibi etkenler kansızlığa sebep oluyor. Özellikle çocuklarda görülen kansızlık ve kansızlığın yol açtığı demir eksikliği zihinsel gelişimi engelleyerek ciddi sonuçlara yol açıyor. Besinlerden alınan demirin emilimi için C vitamini tüketilmesi gerekiyor. Bu sebeple bol C vitamini içeren meyve sularını içmek kansızlığa iyi geliyor.

DEMİR EKSİKLİĞİ BULUNAN ÇOĞU KİŞİ FARKINDA DEĞİL

Kansızlığın kandaki hemoglobin miktarının azalması olarak tanımlandığını ve bunun da demir eksikliğine neden olduğunu belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, demir yetersizliğinin genellikle büyümenin çok hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıktığına dikkat çekti. İnanç, “Dünyada her 5 erkekten biri, her 3 kadından biri, her 2 gebeden biri ve her 5 çocuktan biri kansızlık problemi yaşar. Ancak pek çoğu bu durumlarının ne yazık ki farkında olmuyor. Gelişmiş ülkelerde 0- 5 yaş arası çocuklarda kansızlığa rastlanma sıklığı yüzde 4 ile 20 arasında iken, az gelişmiş ülkelerde aynı yaş grubunda bu oran yüzde 80’lere kadar çıkıyor. Ülkemizde ise kansızlığa rastlama sıklığı maalesef yüzde 50 gibi oldukça yüksek bir oran olarak seyrediyor” dedi.

ALINAN DEMİRİN YARARLI OLABİLMESİ İÇİN C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLERLE BİRLİKTE TÜKETİLMELİ

Demirin hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunduğunu kaydeden Prof. İnanç, “Besinlerdeki demirin tamamı vücutta emilemez. Aldığımız demirin yararlı olabilmesi için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz. Örneğin yemekle alınan 500 miligram C vitamini, demirin emilimini 6 kat artırır. Bu nedenle vitamin alımını artırmak için meyve suları iyi bir kaynaktır. Özellikle C vitamini içeren portakal suyu, ananas suyu ve greyfurt suyu gibi meyve sularının, yüksek miktarda protein ve demir içeren öğün ile birlikte tüketilmesi demir emilimini artırır. Kansızlıktan korunmak ve kansızlık oluştuktan sonra daha etkin ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilmek için her yaş grubunda vitamin kaynağı olan meyve suyu tüketimine özen gösterilmelidir” ifadelerinde bulundu



