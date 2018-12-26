Zihinsel ve bedensel engelli Rojda, damatsız gelin oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, zihinsel ve bedensel engelli Serebral Palsi (SP) hastası 16 yaşındaki Rojda Yıldız'ın gelinlik giyme hayali, ailesi tarafından organize edilen temsili düğünle gerçekleştirildi.

Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu zihinsel ve bedensel engelli olarak hayatına devam eden Rojda için babası Metin, annesi Rabia Yıldız ile ablası Gül Ayas tarafından kentteki bir düğün salonunda temsili düğün töreni düzenlendi.

Her ayrıntının düşünüldüğü damatsız düğünde anne ve babasının yardımıyla müzik eşliğinde salona gelen Rojda için konfetiler patlatıldı, volkan şelaleler yakıldı.

İlk dansını aile fertleri ile yapan Rojda, çekilen halaylar ve oynanan oyunlarla damatsız da olsa gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.

Törende ayrıca zihinsel ve down sendromlu çocuklar da çayda çıra gösterisi sundu.

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- "Evliyim ve mutluyum"

Rojda Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa bu kadar büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti.

En büyük hayali olan gelinliği giymenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Yıldız, "Bütün bekar arkadaşlarımın bu mutluluğu tatmasını isterim.

Evliyim ve mutluyum. Damatsız düğünümüzü yaptık. İnşallah bir gün dünya evine de girerim. Gelinliğimi giydim, fotoğraf çektirdim, hayallerimi gerçekleştirdim." diye konuştu.

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