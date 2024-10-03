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  4. Zil çalarak Bakan Tekin'i protesto eden CHP'lileri şaşırtan sürpriz! Bakanlık çalışanları simit ve çay ikram etti

Zil çalarak Bakan Tekin'i protesto eden CHP'lileri şaşırtan sürpriz! Bakanlık çalışanları simit ve çay ikram etti

03.10.2024 12:27
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.10.2024 12:27
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CHP heyeti eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığına yürümüştü. Bakan Tekin'i zil çalarak ve sloganlar atarak protesto eden katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarınca çay ve simit ikram edildi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.

CHP heyeti Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne yürüdü.

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SLOGAN ATARAK İLERLEDİLER

Yürüyüş sırasında "Eğitimde hak, hukuk, adalet", "Nitelikli eğitim istiyoruz" sloganları atıldı. CHP heyeti, zil çalarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, MEB önünde basın açıklaması yaptı.

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PROTESTO SIRASINDA İLGİNÇ ANLAR

CHP'liler "Zil, sizi uyarmak için çalıyor" derken protestoda alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı üzerindeki binasının önüne gelen CHP heyetine Milli Eğitim Bakanlığınca simit, ve çay ikramında bulunuldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı Çay CHP simit yusuf tekin
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