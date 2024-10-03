Zil çalarak Bakan Tekin'i protesto eden CHP'lileri şaşırtan sürpriz! Bakanlık çalışanları simit ve çay ikram etti

CHP heyeti Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında, genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden oluşan heyetle birlikte, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla TBMM'den Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne yürüdü.
Yürüyüş sırasında "Eğitimde hak, hukuk, adalet", "Nitelikli eğitim istiyoruz" sloganları atıldı. CHP heyeti, zil çalarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, MEB önünde basın açıklaması yaptı.
CHP'liler "Zil, sizi uyarmak için çalıyor" derken protestoda alışılagelmişin dışında görüntüler ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığının Atatürk Bulvarı üzerindeki binasının önüne gelen CHP heyetine Milli Eğitim Bakanlığınca simit, ve çay ikramında bulunuldu.