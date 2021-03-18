Zile basan hırsız hayatının şokunu yaşadı! Ev sahibinden sopalı dayak kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, bir hafta önce öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’ndeki müstakil evde meydana geldi.

aşında kapişon, yüzünde maske ve elinde eldiven olan bir genç, evin kapısının ziline bir kez bastı. Geri dönen genç evden birinin çıkmasını bekledi. Bir kez daha zile basan genç, kapıyı açan olmayınca bu kez fark ettiği güvenlik kamerasının yönünü tahta çubukla değiştirdi. Genç, kapının önünden geri döndüğü esnada, içeriden çıkan ev sahibi şüphelinin yakasına yapıştı. Bir süre genci tartaklayan ev sahibi, elindeki küçük sopayı da yer yer vurmayı ihmal etmedi. Şüpheli ve ev sahibi ayakta boğuşmaya devam etti. Ev sahibi, koltuğa oturttuğu şüpheli gençle, burada da boğaz boğaza tartışmaya devam etti. Ortadaki sopa bir şüpheli gence bir ev sahibine geçti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Ev sahibinin haber vermesiyle eve gelen polise şüpheli genç, "Kuş uçurmaya geldim" savunması yaptı. Tüm bu yaşananlar evin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

