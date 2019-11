Zile basıp binaya girdi, 30 bin liralık altın çaldı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de bir hırsız, bina zilini çalarak girdiği daireden yaklaşık 35 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldı. Ziynet eşyası ve parası çalınan genç kadın, parmağındaki yüzüğünden başka bir şeyinin kalmadığını hırsızın tüm birikimlerini çaldığını söylerken, hırsızın binaya girişi ve çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Eşiyle birlikte Büyükçekmece'deki 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Kübra Gördü (26) işten eve dönünce büyük şok yaşadı. Yatak odasına giren kadın her şeyin dağıtılmış olduğunu, paralarının ve altınlarının yerinde olmadığını gördü. Gözyaşlarına boğulan kadın durumu polis ekiplerine haber verdi.

"HER ŞEYİ DAĞITMIŞ"

Yaşanan olayı anlatan ve konuşmakta güçlük çeken 26 yaşındaki Kübra Gördü, hırsızın her şeyi yere indirdiğini söyleyerek, "Bozuk kumbarama kadar almış. Bazamın altına kadar hiç bir şey yerinde değildi her şeyi dağılmıştı. Kumbara da bulunan 400 lira para, bazamın altında bir sürü ziynet eşyam vardı. 2 tane cumhuriyet altını, yarım altın, 3 tane künyem, set altınım, Beşi bir yerdem, küpem, yüzüğüm hepsi gitmiş. Tahmini 30-35 bin lira değerinde altın ve para tutuyor. Başka hiç bir şey almamış, hiç bir yere dokunmamış, dağıtmamış. Direk buraya geliyor, alacağını alıyor. 40-45 dakika durmuş, hepsinin kurdelelerini çıkarmış. Yüzü kapalı zile basıyor bina da herhangi birine. Binadaki insanlar da sormadan soruşturmadan açıyorlar. Eşim vardiyalı çalışıyor, evdeydi geçen hafta gündüzleri. Ben geçen pazartesi işe gitmedim rahatsızdım. Yani bu bence beni tanıyan çevremi tanıyan biri" diye konuştu.

"HIRSIZ HAYALLERİMİZİ DE BİRİKİMLERİMİZİ DE ÇALDI"

Parmağındaki yüzüğünden başka bir şeyinin kalmadığını söyleyen kadın, yetkililerden hırsızın bulunmasını isteyerek," Hayallerimizi de çaldı. Bütün birikimlerimizi de çaldı. Eşimle daha geçen gün konuşmuştuk artık çocuk yapalım. Borcumuz bitti iyi kötü bir araba aldık. Onu da kredi çekerek almıştık. Şu yüzüğümden başka hiç bir şeyim kalmadı. Bizi yaktın inşallah başka insanları yakma. Gören duyan varsa iletişime geçsinler bizimle. Temizlik işi yapıyorum. Kimse bunu hak etmez. Yemedim içmedim biriktirdim. Şundan başka elimde hiç bir şeyim kalmadı" dedi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin 35 bin lira değerinde altın ve para çalan hırsızın yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)