HABER

Zile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:54 | Son Güncelleme

ÇORUM'da hırsızlık ve dolandırılcık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla evleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' diyerek yanıt vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti.

Zile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da hırsızlık ve dolandırılcık olaylarına karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla evleri ziyaret eden Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'Hırsız' diyerek yanıt vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti. Polisler, hiçbir şey sormadan kapılarını aralayan vatandaşlara, dikatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kentte Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Uçtutlar Mahallesi'nde uygulama yaptı. Mahalle Muhtarı Mehmet Bölükbaş ve 5 kişilik ekip, girdikleri apartmanlardaki dairelerin kapı zillerini çalıp verilen tepkileri değerlendirdi. Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Birkaç kişi 'Ne hırsızı?' demesine rağmen kapısını aralaması şaşkınlık yarattı. Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar, karşısında polisleri görünce şaşırdı. Apartman sakinleri, hırsız denilmesine rağmen kapıyı açmalarının nedenini o an uykulu olmalarına bağlarken, uyarı için teşekkür etti.
Uygulamada zili çalınan evlerde çocukların sorgulamadan kapıları araldıkları ya da açtıkları gözlendi. Bunun üzerine polisler, uygylama kapsamında kapılarını açan dairedeki vatandaşları, hırsızlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları yönünde uyardı.

FOTOĞRAFLI

Zile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılarZile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılarZile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılarZile basıp, 'hırsız' diyen polislere kapıyı açtılar

Akılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlarAkılalmaz bir dolandırıcılık! Ona 'Sosyete Avcısı' diyorlar
Rusya’ya vizelerin kalkması sevindirdiRusya’ya vizelerin kalkması sevindirdi
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’ten yaz Kur’an kursu ziyaretiÜlkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’ten yaz Kur’an kursu ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez: 'Yavuz' Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladı

Bakan Dönmez açıkladı! 'Yavuz' sondaja başladı

Mahkemeden emsal karar! 'AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu'

AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu

Marmaris'te adaya terk edilen eşek kurtarıldı

Ada didik didik aranmıştı! Sevindiren haber bugün geldi

Trafiğe kapalı çekirdek yolunu görenler şaşkına dönüyor

Yer: Bursa! Görenler şaşkına dönüyor

Kurban Bayramı için ülkesine dönen Suriyeli sayısı 33 bini buldu

Sayıları 33 bini buldu

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.