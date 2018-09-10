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Zile Belediyesine haciz şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Zile ilçesi Belediyesi'nin akaryakıt borçlarından dolayı, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'in makam aracına ve belediye banka hesaplarına haciz konuldu.

Zile Belediyesine haciz şoku

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Zile ilçesi Belediyesi'nin akaryakıt borçlarından dolayı, Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'in makam aracına ve belediye banka hesaplarına haciz konuldu.
Zile ilçesinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu şirketi, Belediye'den 2 yıllık alacakları olan toplam 3 milyon 200 lirayı tahsil edemeyince, Zile İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Zile İcra Müdürlüğü tarafından, belediyeye ait banka hesaplarına, belediye taşınmaz mallara ve Belediye Başkanı Lütfi Vidinel'in makam aracı için haciz yakalaması çıkarttı.
Belediye Başkanı AK Parti'li Lütfi Vidinel, konu ile ilgili, "Akaryakıt firmasına ödemeler zamanında yapılamadığından şirket zarara uğramış, yasal olarak gecikme farkını alabilmek için hukuki süreç başlatmıştır. Hesaplarımızdan haciz işlemi kaldırılmıştır. Ayrıca bugün itibarı ile; Zile Belediyesinin bankalardan hizmetleri için kullandığı kredi borcu taksitleri zamanında ödenmekte, 30/12/2018 gününde bankalara borcumuz kalmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde açıklama yaptı.
Ayrıca Belediye Başkanı Vidinel'in haciz sonrası, makam aracı olarak ise bir süre kendine ait şahsi aracını kullandığı öğrenildi.

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Zile Belediyesine haciz şoku

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