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  4. Zile'de sahte içki operasyonu

Zile'de sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

TOKAT’ın Zile ilçesinde, A.A.'ya ait ev ve iş yerinde, 120 litre sahte içki ele geçirildi.

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Zile ilçesinde, A.A.'ya ait ev ve iş yerinde, 120 litre sahte içki ele geçirildi.
Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde A.A.'nın iş yerinde ve evinde hazırladığı sahte alkol ürünlerini yılbaşı öncesi sattığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, A.A.'nın iş yerine ve evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 120 litre sahte içki, rakı ve viski yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. A.A. gözaltına alındı.

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