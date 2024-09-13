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  4. Zılgıtlı kutlama... Adliye birbirine girdi, polis ekipleri iki tarafı güç bela ayırdı

Zılgıtlı kutlama... Adliye birbirine girdi, polis ekipleri iki tarafı güç bela ayırdı

13.09.2024 10:16
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.09.2024 10:16
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‘Kasten Öldürme’ suçuyla yargılanan ve 25 yıl hapisle cezalandırılan şahısın akrabaları, duruşma salonunun önünde zılgıt çeken mağdur aileyi görüp saldırdı.

Ataşehir’de 27 Nisan 2023 tarihinde Helin Sülüktekin (31), eşi Serkan Sülüktekin (33) ile tartışma yaşadı. Helin Sülüktekin, akrabaları Mehmet ve Şerife Kalkan’ı çağırdı.
Mehmet ve Şerife Kalkan, çocukları Gernas ve Ç. Kalkan ile olay yerine gitti. Serkan Sülüktekin ve Mehmet Kalkan tartıştığı esnada oğlu Ç. Kalkan’nın babasını geri çekmesiyle Serkan Sülüktekin’nin elindeki bıçak Gernas Kalkan’a (28) saplandı. Gernas Kalkan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

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ZILGIT KAVGASI

Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında ‘Kasten Öldürme’ suçuyla yargılanan sanık Serkan Sülüktekin 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

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İddiaya göre, mahkeme kararını ölen gencin ailesi zılgıt çekerek kutladı. Sanık tarafı ise müştekilere saldırdı. Adliye güvenliği ve polis ekipleri olaya müdahale etti. Kavga güçlükle yatıştırıldı.
Kavgaya karışan taraflar ise birbirinden şikayetçi olmadı. Tarafların birbirine saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir kavga Adalet Sarayı Adliye
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