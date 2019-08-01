Zilhicce ayı başlıyor! Zilhicce Ayı ibadetleri neledir, nasıl oruç tutulur?

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldı ki bu Zilhicce ayına giriyoruz demektir. Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10’undan 13’üne kutlanır ki dini açıdan önemli bir aydır. Peygamber efendimiz Kurban Bayramı öncesi Zilhicce ayının il 10 günü için ibadetler tavsiye etmiştir.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ, FAZİLETİ NEDİR?

Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” (İbni Mace)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Arafat günü tutulan orucun, geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına kefaret olacağına Allah'ın rahmetinden ümidim var."

Ravi: Ebu Katade Kaynak: Tirmizi, Savm 46, (749); İbnu Mace, Sıyam 40, (1730); Müslim, Sıyam 196, (1162)

“Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.” (Beyheki)

“Terviye günü (Arefe gününden bir önceki gün) oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.” (Ramuz)

“Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahitlere yüz at vermiş veya Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.” (R. Nasıhin)