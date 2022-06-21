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Zilhicce ayı ne zaman 2022? Zilhicce ayı orucu kaç gün, nasıl tutulur? Diyanet açıkladı!

21.06.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zilhicce ayı ne zaman 2022? Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Zilhicce ayı için az bir süre kaldı. Vatandaşlar internette konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Zilhicce ayı orucu kaç gün, nasıl tutulur? İşte Diyanet tarafından yapılan Zilhicce ayı açıklaması...

Zilhicce ayı ne zaman 2022? Zilhicce ayı orucu kaç gün, nasıl tutulur? Diyanet açıkladı!

Zilhicce ayı ne zaman 2022? Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle vatandaşlar internette konuya dair araştırma yapmaya devam ediyor. Bu ay Müslümanlar için oldukça önemlidir. Peki Zilhicce ayı orucu kaç gün, nasıl tutulur? Diyanet tarafından yapılan Zilhicce ayı açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİLHECCE AYI NE ZAMAN 2022?

Zilhecce ayı, hac ibadei ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya verilen addır.

Zilhecce ayı önemlidir. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

Zilhicce ayı bu sene 30 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

ZİLHECCE AYI ORUCU KAÇ GÜN?

Zilhicce ayı orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama yapılmıştır.

Zilhecce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması önerilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.

Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.

ZİLHİCCE NEDİR?

Zilhicce tam anlamıyla Hac ayı anlamına gelmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Oruç hac
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