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ZİLHİCCE AYI NEDİR? 2022 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu nasıl tutulur? Diyanet açıkladı!

22.06.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zilhecce ayı nedir? Kurban Bayramı için geri sayım sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklamada bulunuldu. Müslümanlar için önemli olan bu ay için az bir süre kaldı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. Peki 2022 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu nasıl tutulur? İşte ayrıntılar...

ZİLHİCCE AYI NEDİR? 2022 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu nasıl tutulur? Diyanet açıkladı!

Zilhecce ayı nedir? Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapmayı devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde Müslümanlar için önemli bir yeri olan bu aya ilişkin bilgiler de yer alıyor. Peki 2022 Zilhicce ayı ne zaman? Zilhicce orucu nasıl tutulur? Diyanet tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Zilhacce ayı, hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya verilen isimdir.

Zilhecce ayının İslam'da büyük önemi bulunmaktadır. Faziletleri sık sık araştırılmaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN 2022?

Zilhicce ayı bu sene 30 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

ZİLHİCCE AYI ORUCU KAÇ GÜN?

Zilhicce ayı orucu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama yapılmıştır.

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması önerilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor.

Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.

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