Zilhicce ayının gelmesiyle birlikte binlerce kişi, zilhicce ayının önemine ve zilhicce orucunun ne zaman tutulacağını araştırmaya başladı. Zilhicce ayı bugün itibariyle başladı ve oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Vatandaşlar, 'Zilhicce orucu ne zaman, hangi gün tutulur?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, zilhicce ayı nedir, zilhicce orucu ne zaman tutulur? 2022 Zilhicce ayı ne zaman hangi gün?

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Zilhicce ayı, Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam dininin beş şartından biri olan hac ibadetinin yapıldığı ay olarak bilinen Zilhicce ayı, mübarek ayların ikincisidir. Ayrıca haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır. İslam aleminde bu gün Kurban Bayramı olarak kutlanır.

ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının gelmesiyle birlikte, zilhicce orucunun ne zaman tutulacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. 30 Haziran tarihinde başlayan zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelecek. İslam alemine göre zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak büyük önem arz etmektedir. Dileyen bu ayın tamamı boyunca da orucunu tutabilir.

ZİLHİCCE AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) Zilhicce ayının önemine ve bugün de oruç tutmanın mükafatlarını açıklamıştır. Zilhicce orucu tutmayla ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).



