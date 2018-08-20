Zili Çaldı ve Kapıyı Açan Polisi Bıçakladı

İspanya’nın Barcelona kentinde bir kişi sabah erken saatlerde kapısı kitli olan bir polis merkezine girmek için izin istedi ve kapının açılmasının ardından da içerideki bir polis memurunu bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Yetkililer olayın olası terör bağlantısının araştırıldığını bildirdi.
Polis Komiseri Rafel Comes gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin olayı ”an itibariyle” terör saldırısı olarak değerlendirdiğini zira olayın “aşırı ciddi” olduğunu söyledi.
Comes, saldırganın “Allah” ve diğer bazı anlaşılmayan sözlerle bağırdığı bilgisini verdi. İspanyol istihbarat servislerinin de soruşturmaya katkı sağladığı belirtildi.
Bununla birlikte Comes, olayın, Barcelona’da ve yakınındaki Cambrils’de geçen yıl Ağustos’ta düzenlenen ve 16 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarıyla bağlantısına ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığını kaydetti.
İçişleri Bakanlığı, polisin terör şüphesine rağmen ülkedeki terör alarmı seviyesini yüksek risk anlamına gelen 4’üncü düzeyde tutmaya devam ettiğini açıkladı. En üst seviye olan 5 ise, “çok yüksek saldırı riskine” işaret ediyor.
Comes, saldırganın civardaki bir apartmanda yaşadığını belirtti. Olayın ayrıntılarını anlatan Comes, şüphelinin sabah 5.45 civarında polis merkezinin zilini çaldığını ve dahili telefondan konuşarak içeri girmek için izin istediğini anlattı. Bunun üzerine polisler kapıyı açmaya karar verdi ancak şüpheli içeri girer girmek büyük bir bıçak çıkartı ve polis memurlarına saldırdı.
Saldırganın üzerinden kimlik belgelerinin çıktığı, polisin bu belgelerin gerçek olup-olmadığını araştırdığı kaydedildi. Kimlikte adı yazan kişinin sabıkasının bulunmadığı ancak uluslararası polis veri tabanlarının incelendiği bilgisi verildi.
Polis, şüphelinin yaşadığı 200 metre ötedeki apartmanı boşalttı ve dairelerde arama yapılıyor.
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