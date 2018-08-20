Zili Çaldı ve Kapıyı Açan Polisi Bıçakladı

İspanya’nın Barcelona kentinde bir kişi sabah erken saatlerde kapısı kitli olan bir polis merkezine girmek için izin istedi ve kapının açılmasının ardından da içerideki bir polis memurunu bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Yetkililer olayın olası terör bağlantısının araştırıldığını bildirdi.

Polis Komiseri Rafel Comes gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin olayı ”an itibariyle” terör saldırısı olarak değerlendirdiğini zira olayın “aşırı ciddi” olduğunu söyledi.

Comes, saldırganın “Allah” ve diğer bazı anlaşılmayan sözlerle bağırdığı bilgisini verdi. İspanyol istihbarat servislerinin de soruşturmaya katkı sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte Comes, olayın, Barcelona’da ve yakınındaki Cambrils’de geçen yıl Ağustos’ta düzenlenen ve 16 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarıyla bağlantısına ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, polisin terör şüphesine rağmen ülkedeki terör alarmı seviyesini yüksek risk anlamına gelen 4’üncü düzeyde tutmaya devam ettiğini açıkladı. En üst seviye olan 5 ise, “çok yüksek saldırı riskine” işaret ediyor.