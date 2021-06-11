Zilkade ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor 2021? İşte zilkade ayında yapılacak ibadetler ve okunacak dualar

Kelime anlamlarıyla “oturmak” ve “barışa sahiplik eden” anlamına gelen zilkade ayının bu yıl ne zaman başlayacağı belli oldu. Şevval ayından sonra gelen Zilkade ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini sizler için sıraladık. Bunun yanı sıra zilkade ayında yapılacak ibadetlerin ve dualara da haberimizden ulaşabilirsiniz. BU YIL ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? Barışa sahiplik eden anlamı olan zilkade ayı 10 Haziran Perşembe gününü 11 Haziran Cuma gününe bağlayan gecede başladı. Şevval ile Zilhicce ayları arasında yer alan ve on birinci ay olan Zilkade ayı 10 Temmuz gününe dek devam edecek. ZİLKADE AYINDA YAPILACAK İBADETLER VE DUALAR Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yeryüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır. İmam Rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.” Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffare olduğu beyan buyrulmuştur.

Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır. Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır. Bu dahvul arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır. Efendimiz Hadis-i şerifte mealen; “her kim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; azrail (as) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.” diye buyurmaktadır. Namazın şekli ve yapılması gerekenler: Özellikle Dahvul arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dört rekat ikişerli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir.