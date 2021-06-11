HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Zilkade ayının 25. gecesi ne zaman? Zilkade ayının 25. gecesi oruç tutulur mu?

Zilkade ayının 25. gecesi ne zaman? Zilkade ayının 25. gecesi oruç tutulur mu?

11.06.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşmanın haram olduğu aylardan biri olan Zilkade ayı 10 Haziran Perşembe akşamını 11 Haziran’a bağlayan gece başladı. Merak edenler için zilkade ayında orucun en sevap olduğu gün haberimizde…

Zilkade ayının 25. gecesi ne zaman? Zilkade ayının 25. gecesi oruç tutulur mu?

Hicri takvime göre haram ayların birincisi olan zilkade ayı 11 Haziran’da başladı. Hazreti İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselâm)dan beri mevcut olan haram aylar anlayışı o dönemden bu yana her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasak yani haram olarak bilinmektedir. “Zilkade ayında oruç tutmak sevap mı? Zilkade ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?” gibi sorularınıza haberimizde yanıt verdik.

ZİLKADE AYININ 25. GECESİ NE ZAMAN?

10 Haziran’ı 11 Haziran’a bağlayan gece başlayan zilkade ayında 25.gün 4 Temmuz Pazar gününü 5 Temmuz Pazartesi gününe bağladığı zamana denk düşmektedir.

ZİLKADE AYININ 25. GECESİ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe'nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır. Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.

ZİLKAYE AYI ANLAMI NEDİR, ORUÇ TUTULUR MU?

Zilkaye ayı faziletileri; Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Tevbe sûresi 36. Âyet-i kerime'sinde:

"Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı onikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte bu en doğru bir hesaptır. Öyle ise o aylar içinde kendinize zulmetmeyin." Şeklinde açıklanmadır.

Zilkade ayının 25. gecesi ne zaman? Zilkade ayının 25. gecesi oruç tutulur muü

ZİLKAE AYI ANLAMI NEDİR, FAZİLETLERİ NELERDİR?

Zilkade: Bu ayda insanlar savaştan geri durmakta, savaş yapmamakta ve hac farizasını ifa için yola çıkmaktaydılar. Bu aya bu nedenle Zilkade denilmiştir. Kimileri de bu aylara "haram aylar" denilme sebebinin, hac ve umre olduğunu bildirmişlerdir. Bu görüşte olanlara göre,

Zilkade ayının haram kılınma sebebi hac için yolculuğun bu ayda yapıldığı içindir. Zilhicce ayının haram kılınması da haccın bu ayda yapılmasından dolayıdır. Muharrem ayının haram kılınma sebebi ise bu ayda hacdan geri dönüldüğü içindir. Böylece kişi hac için evinden ayrılıp tekrar evine dönene kadar emin bir şekilde haccını yapmış olur. Receb ayı ise sene ortasında umre yapılması için haram kılınmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı? OGM işçi alımı 2021 ne zaman, başladı mı?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Bakan Koca duyurdu! Aşılama programına onlar da dahil edildi

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

Acı haberi Mansur Yavaş verdi: Başımız sağ olsun

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

'Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil zamana meydan okuyor! İşte son hali...

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Yıl sonu dolar tahmini 8,95'e yükseldi

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Yeni kabus! İngiltere'de maymun çiçeği virüsü görüldü

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

Deniz salyasıyla ilgili ezber bozan iddia!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Koronavirüsün delta varyantı kangrene neden oluyor

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Pazar günü yasağı kalkacak mı? Kritik toplantı erkene alındı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un yeni görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.