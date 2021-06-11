Zilkade ayının 25. gecesi ne zaman? Zilkade ayının 25. gecesi oruç tutulur mu?

"Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı onikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte bu en doğru bir hesaptır. Öyle ise o aylar içinde kendinize zulmetmeyin." Şeklinde açıklanmadır.

Hicri takvime göre haram ayların birincisi olan zilkade ayı 11 Haziran’da başladı. Hazreti İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselâm)dan beri mevcut olan haram aylar anlayışı o dönemden bu yana her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasak yani haram olarak bilinmektedir. “Zilkade ayında oruç tutmak sevap mı? Zilkade ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?” gibi sorularınıza haberimizde yanıt verdik.

ZİLKAE AYI ANLAMI NEDİR, FAZİLETLERİ NELERDİR?

Zilkade: Bu ayda insanlar savaştan geri durmakta, savaş yapmamakta ve hac farizasını ifa için yola çıkmaktaydılar. Bu aya bu nedenle Zilkade denilmiştir. Kimileri de bu aylara "haram aylar" denilme sebebinin, hac ve umre olduğunu bildirmişlerdir. Bu görüşte olanlara göre,

Zilkade ayının haram kılınma sebebi hac için yolculuğun bu ayda yapıldığı içindir. Zilhicce ayının haram kılınması da haccın bu ayda yapılmasından dolayıdır. Muharrem ayının haram kılınma sebebi ise bu ayda hacdan geri dönüldüğü içindir. Böylece kişi hac için evinden ayrılıp tekrar evine dönene kadar emin bir şekilde haccını yapmış olur. Receb ayı ise sene ortasında umre yapılması için haram kılınmıştır.



