MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eğer 31 Mart'ta Cumhur İttifakı hedeflerinin gerisinde kalır, eğer zillet ittifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacaklar, ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. İçeride zillet ittifakı ve işbirlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eş zamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar. Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak." dedi. Bahçeli, partisince Çankırı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki seçimlerin bir beka seçimi olduğunu, bu gerçeği hiç kimsenin yok sayamayacağını, hafife alamayacağını ve inkar edemeyeceğini vurguladı. - "Türkiye vahim güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor" Kılıçdaroğlu'nu, PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki göstermemekle eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti: "FETÖ'ye doğrudan bir tavrı görülmemiştir. 'Kürdistan' diyen hain bölücülere hiçbir tepkisi de işitilmemiştir. Türkiye'yle hesaplaşmak isteyen mihraklar ülkemizden devşirdikleri siyasi çürüklerle varlığımızı dinamitlemek istiyorlar. Güney sınırlarımız boyunca fitne ateşi körükleniyor. Deniz ve kara sınırlarımız büyük bir tehditle karartılmak, karıştırılmak isteniyor. Türkiye vahim güvenlik sorunlarıyla boğuşuyor. Çevremiz kandan, ateşten, ölümden ve ihanetten geçilmiyor. Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor. Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. Eğer 31 Mart'ta Cumhur İttifakı hedeflerinin gerisinde kalır, eğer zillet ittifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacaklar, ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. İçeride zillet ittifakı ve iş birlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eş zamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar. Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak."

- "FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin istikrara kavuşturulması konusunda altın fırsat, tarihi bir imkan ve her türlü iç ve dış tahrik, tertip, saldırı, sabotaj, suikast, komplo, hatta işgal ve darbe teşebbüslerine karşı muazzam bir zırh ve güvenlik sistemi olduğunu ifade eden Bahçeli, yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesinin öncelikli gündemleri olduğunun altını çizdi. Yerel seçimlerde "zillet ittifakına" hiçbir şans tanınmaması ve destek verilmemesi gerektiğini, tezgah ve karanlık hedeflerin de mutlaka engellenmesinin önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, "Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ın doğusunun temizliği, PKK'nın, YPG'nin kökünün kurutulması, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır, demokratik karar anıdır. Bekayı inkar etsinler ettikleri kadar, belalarını eninde sonunda bulacaklardır. Bundan kaçış yoktur, kurtuluş yoktur, zilletin sonu yoktur." ifadelerini kullandı. - "CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir"

CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK ve FETÖ'nün Türk milletinin azamet ve muzaffer ruhuyla mahvı perişan olacağını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Patlıcan istismarı zilleti kurtaramayacaktır. Patates sömürüsü, ekonomik tetikçilere taşeronluk zilletin iflasına engel olamayacaktır. Ya zillet ya millet, ortası yoktur. Ya beka ya bela, alternatifi yoktur. Ya cumhur ya da husumet ve hüsran, başka seçenek kalmamıştır. Türkiye'ye pranga vurmaya çalışanlar kaybetmeye mahkumdur. Türk milletine zemzem diye zehir içirmeye çabalayanlar bozguna mecburdur." CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Zillet ittifakının yürüyüşü kaosa doğrudur. CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir. Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık. Cumhur İttifakı, Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletinin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar iş birlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir, hem vallahi hem billahi her adımımızda biraz daha kaçacaklardır." diye konuştu.