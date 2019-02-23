"Zillet ittifakı gücünü FETÖ ve Kandil'den alıyor"

DÜZCE (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur. Zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nerden alıyor? Tabii ki milletten değil FETÖ'den ve Kandil'den alıyor." dedi. Oktay, AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü'nün proje tanıtım töreninde yaptığı konuşmasına, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Düzcelilere ileten Oktay, Çerkez, Arnavut, Abhaz, Tatar, Boşnak ve daha birçok farklı kökenden, farklı kültürden insanın yüzyıllardır Düzce'de huzur ve dayanışma içinde yaşadığını, şehirde adeta çoklukta birliği yaşadıklarını söyledi. Düzce'nin yüz ölçümü bakımından küçük ama üretimiyle, ihracatıyla, tarımıyla büyük bir şehir olduğunu dile getiren Oktay, şehrin yüzde 49'luk istihdam oranıyla Türkiye sekizincisi olduğuna dikkati çekti.

Oktay, sahip olduğu potansiyel ve Belediye Başkan adayı Özlü ile Düzce'nin sanayide, ticarette, enerjide lokomotif şehir olarak daha da ön sıralara geçeceğini, buna yürekten inandığını belirtti. - "16 yıllık kazanımlarımız çok değerli" Türkiye'nin geçen 16 yılda, en zorlu süreçlerden hep daha da güçlenerek çıktığını tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'lardan yüzde 8'lere düşürdük. 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranını yüzde 13,5'e kadar gerilettik. İhracatımızı 36 milyardan 168 milyar doların üzerine çıkardık. Yeterli mi? Asla değil. 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmiş değiliz. Çok daha yukarılara çıkacağız. Savunma sanayisinde çağ atladık, dünya devleriyle yarışır hale geldik. Bunun mimarlarından birisi de yine Sayın Bakanımız, başkan adayımız Faruk Özlü'dür. Düzce de savunma sanayimizde iftihar vesilesi bir şehrimiz. Sizlerin AK Parti'ye kesintisiz desteği neticesinde oluşan Türkiye'nin 16 yıllık kazanımları hepimiz için çok değerli. Bu kazanımlar 82 milyonun, ülkemizin her köşesinin, hepimizin. Düzce de ülkemizin bütününe yansıyan bu ilerleme ve yatırımlardan yararlanmış ve en iyi şekilde yararlanmaya devam edecek."

- Terörle mücadele Oktay, karşılaştıkları sorunları ülkenin ve milletin menfaatlerine en uygun şekilde yönetmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı. Türkiye'ye yapılan saldırılar karşısında girdikleri mücadelelerden Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle hep zaferle çıktıklarını dile getiren Oktay, "Adı ne olursa olsun, arkasında hangi karanlık güçler, eller olursa olsun hedef, birliğimiz, bütünlüğümüz ve istikrarımızdır. '780 bin kilometrekarelik vatan toprağında birliğimize kastedenleri, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturmaya kalkışanları, inlerine kadar kovalar, inlerine de gireriz.' dedik. Girdik mi? Girdik. Ya sınır ötesinde tehdit oluşturmaya çalışanlar? Onlara da meydan okuduk, meydan okuyoruz. Türkiye'ye rahat vermeyene, rahat vermeyiz, rahat yüzü göstermeyiz. Rahat vermedik, vermeyeceğiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek." ifadelerini kullandı. Salondakilere, "Bir ve beraber miyiz Düzce? Düzce, lideri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte mi?" diye soran ve "Evet" yanıtını alan Oktay, "Allah'a şükürler olsun. Bizlere böyle birlik ve beraberlik içinde olan güzel bir millete hizmet etmeyi nasip etti, sizlere gönüldaş kıldı. Allah'a şükür, milletimiz Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadı." diye konuştu.

- "Zillet ittifakı" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hiç durmadan yürümeye devam edeceklerini vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti, mayasının ahlak, adalet ve şeffaflık olduğunu her zaman göstermiştir. Zaten böyle olmadan milletle gönül bağı kuramazsınız. Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur. Zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nerden alıyor? Tabii ki milletten değil, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor." dedi. Oktay, Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin kattığı dinamizmle çok daha fazla çalışacaklarını, büyük projeleri hayata geçirerek 2023 hedefleri doğrultusunda yola devam edeceklerini söyledi. - "Hortum, deprem..." Düzce'ye son 16 yılda büyük yatırımlar yaptıklarını anlatan Oktay, şöyle konuştu: "Sadece 2018 yılında Düzceli çiftçilerimize 81 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Planlı kentleşme ve toplu konut seferberliği kapsamında 2003 yılından bugüne 6 bin 139 konut inşa ettik. 2003 yılından bugüne 580 milyon lira tutarında toplu konut ve sosyal donatı yatırımını hayata geçirdik. Türkiye olarak deprem kuşağında bir coğrafyada bulunuyoruz. Daha bu hafta içinde Çanakkale, Ankara ve Çankırı'da 5 ölçeğine yakın depremlerle sarsıldık. Bu vesileyle bundan 20 sene önce, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde hayatını kaybeden Düzceli kardeşlerimi rahmetle anıyorum. Hortum, deprem gibi beşerin tedbirini aşan afetlerin önüne geçmek mümkün değildir ama zararlarını azaltmak için gereken önlemleri almak bizlerin elindedir. Bundan 19 yıl önce deprem bölgesine 3 günde ulaşamayan bir devlet vardı. Vatandaşının daha acısına bile koşamayanları gördünüz, yaşadınız değil mi? Bugün, devletimiz yaşanılan afetlerde anında vatandaşının yanında oluyor. Zarar tespitlerini yapıp, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, yaralarının sarılması için tüm gücünü seferber ediyor."

- AK Parti belediyeciliği Oktay, 2002'den bugüne kesintisiz bir biçimde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek veren Düzcelilerin bu geleneği bozmayacağını ifade etti. Düzce Belediye Başkan adayı Özlü'nün, "Düzce bizim evimiz" ifadesini çok beğendiğini dile getiren Oktay, bürokratlığından milletvekilliğine ve bakanlığına kadar tüm siyasi hayatında Özlü'nün Düzce için gösterdiği gayretin yakın şahitlerinden biri olduğunu söyledi. Özlü'yü yakından tanıdığını vurgulayan Oktay, şunları söyledi: "Bakanlığı döneminde başladığı bir işi bitirmeden uyumaz, gözünü kırpmazdı. Düzce'ye de böyle çalışkan, güvenilir ve üretken bir başkan yakışır zaten. Tam bir proje adamı Faruk Bey Düzce'ye tecrübesi ve projeleriyle geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 11 maddelik manifestonun her maddesini hayata geçirmek için sizlerin huzuruna çıkıyor. Düzce'nin evladı, baba ocağı için çalışıyor, üretiyor ve hayallerini sizin hayallerinizle harmanlıyor. 'Akıllı şehir, teknoloji, yatay mimari, çevre' diyor, 'istihdam' diyor. Başka ne diyor? 'Yetim hakkı, şeffaf belediye, ekmek ve aş' diyor."