Zilzal suresi meali, Türkçe okunuşu ve Zilzal suresi mucizeleri

Pek çok dini kaynakta Zilzal Suresi mucizesi başlığında bir bölüme rastlamak mümkündür. Zilzal Suresi ayrıca bahsettiği konu bakımından da son derece fazla fazilete sahip olan bir suredir. İslam geleneğinde oldukça önemsenen sure hakkında aktarılmış ciddi sayıda rivayet mevcuttur.

Zilzal Suresi, ilk ayetinden itibaren kıyamet görüntülerini sergileyerek başlar. Yerin sarsıntısı başladığında insanların nasıl büyük bir hayret içerisine düşeceğine işaret eden surede, zerre kadar hayır ve şerrin karşılıksız kalmayacağı da belirtilir.

Latin harfleriyle sizlere sunduğumuz Zilzal Suresi okunuşu üzerinden sureyi okuyabilir, son derece kolay bir biçimde ezberleyebilirsiniz. Kısa olması bakımından namaz esnasında zamm-ı sure olarak da sıklıkla tercih edilen Zilzal Suresi fazileti itibarı ile de Müslümanlar tarafından oldukça önemsenmektedir. İza Zülziletil erdu ifadesiyle başlayan sure, halk arasında İza Zülziletil Suresi ismiyle de anılmaktadır.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde; bir gece Zelzele Suresi okuyanın Kur'an-ı Kerim'in yarısını okumuş gibi olacağını ifade etmiştir. Başka bir rivayette ise Rasulullah sureyi Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri olarak nitelemektedir.

Rasul-i Ekrem'den, içinde bütün manaları barındıran bir sureyi kendisine öğretmesini isteyen bir kimseye Efendimiz, Zilzal Suresini öğretmiştir. Adam Rasulullah'a; bu öğrettiğine bir şey ilave etmeyeceğim deyince Rasul-i Ekrem ashabına; dediğini yaptığı takdirde bu adamın kurtuluşa ereceğini söyledi.

Zilzal Suresi düşmana karşı 41 defa okunması tavsiye edilen bir suredir. Bu sayede kişi düşmanın şerrinden muhafaza olunur. Nitekim kimi rivayetlerde 40 kez Zilzal Suresi okuyanın düşmanını helak edeceği söylenmiştir.

Cuma gecesi iki rekat namazın ardından 10 defa Fatiha Suresini ve 15 defa da Zilzal Suresini okumak tavsiye edilmiştir. Zilzal Suresinin etkileri ile bu kişinin kabir azabından ve kıyamet zamanının sıkıntılarından uzak olacağı söylenmiştir.

Çeşitli kaynaklarda Zilzal Suresi ile ayırma büyüsü gibi uygulamalara rastlanabilmektedir. Zilzal Suresi okunarak yapılan bu uygulamanın etkilerinin kısa sürede ortaya çıkacağı söylenmektedir.

Zilzal Suresi ile geri getirme ve aşık etme celbi denilen bir uygulamadan daha bahsedilmektedir. Bu bir büyüden çok dua formundadır. Bu uygulamaya göre kişi, 41 gün boyunca Zilzal Suresini her gün en az 1, en fazla 21 defa olacak şekilde okur. Sürecin sonunda muradın hasıl olacağı aktarılmıştır. Öyle ki kısa sürede Zilzal Suresi ile kuvvetli bir muhabbet işlemi başlatmanın mümkün olduğu inancı yaygındır.

Dijital platformlarda "Zilzal Suresinin Sırlarıyla Yaşamak" başlığıyla paylaşılan yazıda da bu surenin ne kadar faziletli olduğu, günlük hayatın pek çok noktasında faydalar sunduğuna dair güçlü ifadeler bulunur.

Zilzal Suresi Tefsiri Zilzal Suresi, konusu bakımından kıyamet gününün dehşetini ve o sırada meydana gelecek olayları kısa bir biçimde anlatır.

Sureye göre; sur üflendikten sonra yeryüzünde büyük sarsıntılar gerçekleşecek, dağlar yerlerinden savrulacaktır.

ayette geçen "yerin ağırlıklarını dışarı atması" tabirini kimi alimler hazine, kimi alimler ölüler, kimi alimler ise lav, gaz ya da maden gibi yeraltı kaynaklarının dışarı çıkması olarak yorumlamıştır.

Kıyamet gününde yerin bütün haberleri anlatacağı ifadesi de alimler tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Kimi kaynaklarda yere bir çeşit konuşma yeteneği verileceği söylenmiş, kimi kaynaklarda ise yeryüzündeki her şeyin açığa çıkacağının kastedildiği yorumu yapılmıştır. Bazı kaynaklar ise daha sade bir yorumla yeryüzünde olanların kıyametin koptuğunun habercisi olduğu belirtilmiştir.

Zilzal Suresi tefsiri Diyanet'e göre şu şekildedir:

Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Diğer âyetlerden de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz (krş. Kehf 18/47; Tâhâ 20/101-107). Çünkü “kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır” (Hac 22/1). 2. âyetteki “yerin ağırlıklarını dışarı atması” ifadesi birkaç türlü yorumlanmıştır: a) İçindeki hazineleri dışarı çıkarması; b) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; c) Yer altındaki madenler, gazlar, ve lâvların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının sûrun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, “Ne oluyor buna!” diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir.