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Zilzal suresi meali, Türkçe okunuşu ve Zilzal suresi mucizeleri

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 10:51 | Son Güncelleme

Nüzul bakımından 93. sırada olan Zilzal Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 99. suresidir. Hadid Suresinden önce, Nisa Suresinden ise sonra nazil olan sure, konu itibarı ile kıyamet gününü ele almaktadır. Surenin ismi, ilk ayetinde geçen "zilzal" kelimesinden gelmektedir. Yazımızda Zilzal Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Zilzal Suresi mucizeleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Zilzal suresi meali, Türkçe okunuşu ve Zilzal suresi mucizeleri

İçindekiler

  • Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olan Zilzal Suresi, 8 ayetten oluşmaktadır. Kısa olmasına rağmen, kıyamet gibi ağır bir konuya çarpıcı bir biçimde değinen surenin, anlamı itibarı ile son derece derin olduğunu söylemek mümkündür. Kıyametin yanı sıra dünya hayatında işlenen iyi ve kötü amellerin de karşılığını ahirette bulacağını ifade eden sure, Müslümanlar için oldukça önemlidir. İşte Zilzal Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Zilzal Suresi mucizeleri... Zilzal Suresi Arapça Okunuşu
  • Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah Zilzal Suresi Anlamı
  • Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Zilzal Suresi Faydaları
  • Dijital platformlarda "Zilzal Suresinin Sırlarıyla Yaşamak" başlığıyla paylaşılan yazıda da bu surenin ne kadar faziletli olduğu, günlük hayatın pek çok noktasında faydalar sunduğuna dair güçlü ifadeler bulunur. Zilzal Suresi Tefsiri
  • “O gün yer, rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır” meâlindeki 4-5. âyetler başlıca üç şekilde yorumlanmıştır: a) Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir, o da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir (İbn Mâce, “Zühd”, 31). b) O gün Allah’ın hükmü uyarınca arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. c) Yer, o büyük sarsıntıyla âdeta dünyanın son bulduğunu ve âhiretin geldiğini haber verir (Râzî, XXXII, 59). Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil, dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık orada hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olmasıdır. Âyetin bunu anlatmaktan maksadı ise insanların bu gerçeği göz önüne alarak o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamalarıdır. Zilzal Ne Demek?
  • Surenin ilk ayetinde geçen ve sureye isim olan Zilzal kelimesi, deprem anlamına gelir. Zilzal Suresi Kaç Ayet?
  • Kısa bir sure olan Zilzal Suresi, 8 ayetten oluşur. Zilzal Hangi Surede Bulunur?
  • Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde kıyamet gününden ve kıyamet gününde yeryüzünün nasıl bir şiddetle sarsılacağından bahsedilir. Ancak Zilzal Suresi müstakil bir suredir ve başka bir surenin kapsamında yer almaz. Zilzal Suresi Nerede İndirilmiştir?
  • Rivayetlere göre Zilzal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Zilzal Suresi Ne Zaman Okunur?
  • Zilzal Suresinin okunması ile ilgili hiçbir kaynakta bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla sureyi münasip herhangi bir zaman ya da mekan okuyabilirsiniz. Ancak çeşitli rivayetlerde özellikle Cuma gecesi Zilzal Suresi okumanın fazileti vurgulanmıştır. Zilzal Suresi Ne İçin Okunur?
  • Zilzal Suresinin kuvvetli bir muhabbet hasıl etme, aşk ya da geri getirme gibi amaçlarla okunması yaygındır. Zilzal Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
  • Kur'an-ı Kerim'e el sürmek için İslam fıkhına göre abdestli olmak gerekir. Bu doğrultuda mushaf üzerinden Zilzal Suresini ya da herhangi bir sureyi okumak için abdest almak lazımdır. Ancak ezberden okumak için abdest gerekmez. Zilzal Suresi Nasıl Ezberlenir?

Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden biri olan Zilzal Suresi, 8 ayetten oluşmaktadır. Kısa olmasına rağmen, kıyamet gibi ağır bir konuya çarpıcı bir biçimde değinen surenin, anlamı itibarı ile son derece derin olduğunu söylemek mümkündür. Kıyametin yanı sıra dünya hayatında işlenen iyi ve kötü amellerin de karşılığını ahirette bulacağını ifade eden sure, Müslümanlar için oldukça önemlidir. İşte Zilzal Suresi meali, Türkçe okunuşu ve Zilzal Suresi mucizeleri...
Zilzal Suresi Arapça Okunuşu

Latin harfleriyle sizlere sunduğumuz Zilzal Suresi okunuşu üzerinden sureyi okuyabilir, son derece kolay bir biçimde ezberleyebilirsiniz. Kısa olması bakımından namaz esnasında zamm-ı sure olarak da sıklıkla tercih edilen Zilzal Suresi fazileti itibarı ile de Müslümanlar tarafından oldukça önemsenmektedir. İza Zülziletil erdu ifadesiyle başlayan sure, halk arasında İza Zülziletil Suresi ismiyle de anılmaktadır.

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. İza zülziletil erdu zilzaleha
  2. Ve ahracetilerdu eskaleha
  3. Ve kalel insanü ma leha
  4. Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
  5. Bienne rabbeke evha leha
  6. Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a'malehüm
  7. Fe mey ya'mel miskale zerratin hayray yerah

  8. Ve mey ya'mel miskale zerratin şerray yerah
    Zilzal Suresi Anlamı

    Zilzal Suresi, ilk ayetinden itibaren kıyamet görüntülerini sergileyerek başlar. Yerin sarsıntısı başladığında insanların nasıl büyük bir hayret içerisine düşeceğine işaret eden surede, zerre kadar hayır ve şerrin karşılıksız kalmayacağı da belirtilir.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  1. Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
  2. Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
  3. Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman.
  4. O gün yer, bütün haberlerini anlatır.
  5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
  6. O gün insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır.
  7. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir.

  8. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.
    Zilzal Suresi Faydaları

    Pek çok dini kaynakta Zilzal Suresi mucizesi başlığında bir bölüme rastlamak mümkündür. Zilzal Suresi ayrıca bahsettiği konu bakımından da son derece fazla fazilete sahip olan bir suredir. İslam geleneğinde oldukça önemsenen sure hakkında aktarılmış ciddi sayıda rivayet mevcuttur.

  • Peygamber Efendimiz bir hadisinde; bir gece Zelzele Suresi okuyanın Kur'an-ı Kerim'in yarısını okumuş gibi olacağını ifade etmiştir. Başka bir rivayette ise Rasulullah sureyi Kur'an-ı Kerim'in dörtte biri olarak nitelemektedir.
  • Rasul-i Ekrem'den, içinde bütün manaları barındıran bir sureyi kendisine öğretmesini isteyen bir kimseye Efendimiz, Zilzal Suresini öğretmiştir. Adam Rasulullah'a; bu öğrettiğine bir şey ilave etmeyeceğim deyince Rasul-i Ekrem ashabına; dediğini yaptığı takdirde bu adamın kurtuluşa ereceğini söyledi.
  • Zilzal Suresi düşmana karşı 41 defa okunması tavsiye edilen bir suredir. Bu sayede kişi düşmanın şerrinden muhafaza olunur. Nitekim kimi rivayetlerde 40 kez Zilzal Suresi okuyanın düşmanını helak edeceği söylenmiştir.
  • Cuma gecesi iki rekat namazın ardından 10 defa Fatiha Suresini ve 15 defa da Zilzal Suresini okumak tavsiye edilmiştir. Zilzal Suresinin etkileri ile bu kişinin kabir azabından ve kıyamet zamanının sıkıntılarından uzak olacağı söylenmiştir.
  • Çeşitli kaynaklarda Zilzal Suresi ile ayırma büyüsü gibi uygulamalara rastlanabilmektedir. Zilzal Suresi okunarak yapılan bu uygulamanın etkilerinin kısa sürede ortaya çıkacağı söylenmektedir.
  • Zilzal Suresi ile geri getirme ve aşık etme celbi denilen bir uygulamadan daha bahsedilmektedir. Bu bir büyüden çok dua formundadır. Bu uygulamaya göre kişi, 41 gün boyunca Zilzal Suresini her gün en az 1, en fazla 21 defa olacak şekilde okur. Sürecin sonunda muradın hasıl olacağı aktarılmıştır. Öyle ki kısa sürede Zilzal Suresi ile kuvvetli bir muhabbet işlemi başlatmanın mümkün olduğu inancı yaygındır.

  • Dijital platformlarda "Zilzal Suresinin Sırlarıyla Yaşamak" başlığıyla paylaşılan yazıda da bu surenin ne kadar faziletli olduğu, günlük hayatın pek çok noktasında faydalar sunduğuna dair güçlü ifadeler bulunur.
    Zilzal Suresi Tefsiri

    Zilzal Suresi, konusu bakımından kıyamet gününün dehşetini ve o sırada meydana gelecek olayları kısa bir biçimde anlatır.

  • Sureye göre; sur üflendikten sonra yeryüzünde büyük sarsıntılar gerçekleşecek, dağlar yerlerinden savrulacaktır.
    1. ayette geçen "yerin ağırlıklarını dışarı atması" tabirini kimi alimler hazine, kimi alimler ölüler, kimi alimler ise lav, gaz ya da maden gibi yeraltı kaynaklarının dışarı çıkması olarak yorumlamıştır.
  • Kıyamet gününde yerin bütün haberleri anlatacağı ifadesi de alimler tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Kimi kaynaklarda yere bir çeşit konuşma yeteneği verileceği söylenmiş, kimi kaynaklarda ise yeryüzündeki her şeyin açığa çıkacağının kastedildiği yorumu yapılmıştır. Bazı kaynaklar ise daha sade bir yorumla yeryüzünde olanların kıyametin koptuğunun habercisi olduğu belirtilmiştir.
    Zilzal Suresi tefsiri Diyanet'e göre şu şekildedir:

Kıyamet gününün ne kadar dehşet verici bir gün olduğu ve o sırada nelerin meydana geleceği anlatılarak insanların o gün için hazırlık yapmaları gerektiğine dikkat çekilmektedir. Diğer âyetlerden de anlaşıldığı üzere kıyamet kopacağı gün sûrun birinci defa üflenmesiyle yer küresinde şiddetli sarsıntılar meydana gelir ve dağlar yerlerinden kopup savrulur, yeryüzünde yıkılmayan hiçbir şey kalmaz (krş. Kehf 18/47; Tâhâ 20/101-107). Çünkü “kıyamet sarsıntısı gerçekten çok büyük bir olaydır” (Hac 22/1). 2. âyetteki “yerin ağırlıklarını dışarı atması” ifadesi birkaç türlü yorumlanmıştır: a) İçindeki hazineleri dışarı çıkarması; b) Kabirlerdeki ölülerin dirilip dışarı çıkması; c) Yer altındaki madenler, gazlar, ve lâvların dışarı çıkması. Müfessirler yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması olayının sûrun ikinci defa üflenmesiyle gerçekleşeceğini söylemişlerdir. Yerkürede meydana gelen bu dehşet verici olayları gören insan, “Ne oluyor buna!” diyerek korku ve şaşkınlığını ifade eder. Çünkü daha önce bu derecede şiddetli bir sarsıntı görülmemiştir.

“O gün yer, rabbinin ona vahyettiği şekilde bütün haberlerini anlatır” meâlindeki 4-5. âyetler başlıca üç şekilde yorumlanmıştır: a) Allah yere bir çeşit konuşma ve anlatma yeteneği verir, o da üzerinde olup bitenleri ve kimin ne yaptığını açık açık anlatır. Nitekim bir hadiste kıyamet gününde arzın dile gelerek konuşacağı bildirilmiştir (İbn Mâce, “Zühd”, 31). b) O gün Allah’ın hükmü uyarınca arz, üstünde olup bitenleri tek tek sayıp dökercesine insanların orada yaptıkları her şeyi açığa çıkarır. c) Yer, o büyük sarsıntıyla âdeta dünyanın son bulduğunu ve âhiretin geldiğini haber verir (Râzî, XXXII, 59). Sonuçta önemli olan arzın gerçek anlamda konuşup konuşmaması değil, dünya hayatının bittiğini ve herkesin neler yaptığını açık açık ortaya koyması ve artık orada hiçbir şeyin saklı gizli kalmayacak olmasıdır. Âyetin bunu anlatmaktan maksadı ise insanların bu gerçeği göz önüne alarak o gün arzın kendisi hakkında iyi şeyler söylemesini sağlayacak bir hayat yaşamalarıdır.
Zilzal Ne Demek?

Surenin ilk ayetinde geçen ve sureye isim olan Zilzal kelimesi, deprem anlamına gelir.
Zilzal Suresi Kaç Ayet?

Kısa bir sure olan Zilzal Suresi, 8 ayetten oluşur.
Zilzal Hangi Surede Bulunur?

Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde kıyamet gününden ve kıyamet gününde yeryüzünün nasıl bir şiddetle sarsılacağından bahsedilir. Ancak Zilzal Suresi müstakil bir suredir ve başka bir surenin kapsamında yer almaz.
Zilzal Suresi Nerede İndirilmiştir?

Rivayetlere göre Zilzal Suresi Medine döneminde nazil olmuştur.
Zilzal Suresi Ne Zaman Okunur?

Zilzal Suresinin okunması ile ilgili hiçbir kaynakta bir zaman kısıtlaması yoktur. Dolayısıyla sureyi münasip herhangi bir zaman ya da mekan okuyabilirsiniz. Ancak çeşitli rivayetlerde özellikle Cuma gecesi Zilzal Suresi okumanın fazileti vurgulanmıştır.
Zilzal Suresi Ne İçin Okunur?

  • Zilzal Suresi düşmanın şerrinden muhafaza olmak için okunabilir.
  • Zilzal Suresini sıklıkla okuyan kıyamet gününde emniyette olur.

  • Zilzal Suresinin kuvvetli bir muhabbet hasıl etme, aşk ya da geri getirme gibi amaçlarla okunması yaygındır.
    Zilzal Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Kur'an-ı Kerim'e el sürmek için İslam fıkhına göre abdestli olmak gerekir. Bu doğrultuda mushaf üzerinden Zilzal Suresini ya da herhangi bir sureyi okumak için abdest almak lazımdır. Ancak ezberden okumak için abdest gerekmez.
    Zilzal Suresi Nasıl Ezberlenir?

    Zilzal Suresi, 8 ayetten oluşan yapısıyla Kur'an-ı Kerim'in son derece kısa surelerinden biridir. Dolayısıyla yeterli bir zaman ayırıp bir miktar okuma ve tekrar yaparak kolaylıkla ezberlenmesi mümkündür. Arap harflerini bilmeyen okuyucularımız, internetten bulabilecekleri çeşitli kıraat örneklerini dinleyerek harflerin mahreçlerinin nasıl telaffuz edileceği hususunda bilgi sahibi olabilir. Yine de Zilzal Suresini ezberlemekte başarı gösteremeyen ya da bir anlığına hatırlayamayan kimseler, namaz ya da çeşitli ibadetlerinde Zilzal Suresi yerine başka bir sureyi okuyabilir.

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