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Zimbabve Devlet Başkanı şiddetlenen protesto gösterileri nedeniyle Davos gezisini iptal etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:47 | Son Güncelleme

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede petrol fiyatlarının bir hafta içinde iki kat yükselmesi nedeniyle başlayan protesto gösterilerinin şiddetlenmesi üzerine Davos’a yapacağı ziyareti iptal etti.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, ülkede petrol fiyatlarının bir hafta içinde iki kat yükselmesi nedeniyle başlayan protesto gösterilerinin şiddetlenmesi üzerine Davos’a yapacağı ziyareti iptal etti. Mnangagwa, Zimbabve’ye yatırımcı çekmek niyetiyle Davos’taki ekonomi zirvesine katılmaya karar vermişti.
Zimbabve hükümeti, muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketi’nin (MDC) yakıt fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesine karşı yapılan gösterilerin şiddete dönüşmesini bahane olarak kullandığını söyledi. Muhalefet ise hükümeti ve güvenlik güçlerini, göstericilere karşı orantısız güç kullanmakla suçluyor.
Zimbabve Devlet Başkan Mnangagwa’nın geçtiğimiz hafta Başkent Harare’de yakıt fiyatlarına artış yaptığını açıklaması ülkede büyük öfke ve protestolara yol açmıştı.
Protesto olaylarının şiddetlenmesi üzerine Başkan Mnangagwa, ülkesine yatırımcı çekmek ümidiyle yapacağı Davos Ekonomi Zirvesi’ne yapacağı geziyi iptal ederek dün gece geç saatlerde Harare’ye geri döndü. Mnagagwa Başkent Harare’de yaptığı açıklamada "Herkesin protesto hakkı vardır. Ancak bu protestolar barışçıl bir protesto olmadı. Protestocuların polis merkezlerini yağmalaması, güvenlik güçlerinin silahlarını ve üniformalarını çalması yakışıksız, alaycı ve ahlaksızlıktır" dedi.
Muhalefet Partisi Demokratik Değişim Hareketi’nin lideri Nelson Chamisa, güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığını, protestoların makineli tüfek ve gerçek mermi kullanmayı haklı gösterecek bir durum olmadığını söyledi. Chamisa, "İnsanlar evlerine girilerek uykudan uyandırılarak gözaltına alınıyor. Hiçbir sebep gösterilmeden insanlar gözaltına alınıyor" dedi.
Chamisa, 4’ü milletvekili olmak üzere partisinin çok sayıda üyesinin gözaltına alındığını söyledi. Chamisa, güvenlik güçlerinin göstericilerin evlerinde ailelerine saldırdığını ileri sürdü.
Başkan Mnangagwa ise güvenlik kuvvetlerine yönelik şiddet iddialarının soruşturulup suçluların cezalandırılacağını söyledi.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa’ın geçtiğimiz ay, 1 milyar 200 milyon dolar acil borç istemiş, Güney Afrika Cumhuriyeti bu isteği reddetmişti. Hükümet nakit parayla yakıt sıkıntısını sona erdirerek ekonomiyi istikrara kavuşturacağını düşünüyordu.

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