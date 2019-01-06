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Zimbabve'de 3 bin kamu çalışanı işten çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 00:27 | Son Güncelleme

Zimbabve'de 3 bin kamu çalışanı işten çıkarıldı

Zimbabve'de ekonomik tedbirler kapsamında kamuda çalışan 3 bin genç işten çıkarıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kamu Hizmetleri Komisyonu Secreteri Jonathan Wutawunashe, kamuda maaşların ülke bütçesinin büyük bir kısmını kapsadığını ve bu nedenle bazı önlemler aldıklarını dile getirdi.

Wutawunashe açıklamasında, "Ülkedeki çeşitli bakanlıklardan 3 bin genç işten çıkarıldı ve bu kişiler kamu hizmetinde çalışmaya yeterli kişiler değildi." ifadelerini kullandı.

İşten çıkarma kararının, Maliye ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 2019 planlaması kapsamında alındığına dikkat çeken Wutawunashe, ekonominin düzeltilmesi amacıyla tedbirlerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Geçen yılki seçimlerde görevi devralan Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa hükümeti uzun süredir ekonomik kriz ile mücadele ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomik kriz Zimbabve

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