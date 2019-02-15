HABER

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:03 | Son Güncelleme

Zimbabve’de altın madeninde mahsur kalan 50’den fazla işçinin canlı çıkmayacağı açıklandı.Zimbabve’nin Batı Mashonaland ilinde bir altın madeni, aşırı yağışlar nedeniyle maden duvarının çökmesiyle su altında kaldı.

Zimbabve’de altın madeninde mahsur kalan 50’den fazla işçinin canlı çıkmayacağı açıklandı.
Zimbabve’nin Batı Mashonaland ilinde bir altın madeni, aşırı yağışlar nedeniyle maden duvarının çökmesiyle su altında kaldı. İlk belirlemelere göre, 23 madencinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaklaşık 50 madencinin yerin 100 metre altında olduğu açıklandı. Bölgeye sevk edilen Sivil Savunma Birliklerinin suyu pompalamaya başlamasına rağmen, hiçbir madencinin canlı çıkarılmasının beklenmediği açıklandı.
Madende mahsur kalan madencilerden birisinin annesi olan Eunica Zvitiki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan görebildiğim su seviyesine bakarak söyleyebilirim ki, çok az şansımız var. En kötüsü için hazırlanıyorum" dedi.
Madenin bulunduğu bölge, altın rezervleri bakımından zengin olmasıyla biliniyor. Bölgede kaçak madencilik yapan yerli halk ve kuyumcular, kürekler ve jeneratörle çalışan su pompalarıyla madencilik yapıyor. Ancak kısa ve derin olmayan tüneller yağış mevsiminde kolayca çökebiliyor. Terk edilmiş madenlere akın eden avcılar, genellikle geceleri meşalelerle gizlice girip, iki gün boyunca tünellerde ve şaftlarda kaybolabiliyor.

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak

Zimbabve’de göçük altındaki madenciler kurtarılamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.