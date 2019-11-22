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Zimbabve'de grev nedeniyle işten çıkarılan doktorların sayısı 435'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

Zimbabve'de grev nedeniyle işten çıkarılan doktorların sayısı 435'e çıktı

Zimbabve hükümetinin greve gittikleri gerekçesiyle işten çıkardığı doktorların sayısı 435'e yükseldi.

Zimbabve Enformasyon Bakan Vekili Mangaliso Ndlovu gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 435 doktorun ekim başından bu yana yasa dışı grev yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyledi.

Hükümetin doktorlarla diyaloğa her zaman açık olduğunu ifade eden Ndlovu, işten çıkarmaların son çare olduğunu kaydetti.

Mangaliso Ndlovu doktorlar hakkında 45 disiplin soruşturmasının başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Zimbabve'deki doktorlar kötü çalışma koşulları ve düşük maaşlar nedeniyle ekim başında süresiz grev başlatmıştı.

Hükümet yaklaşık iki hafta önce 77 doktoru işten çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
doktor grev işten çıkarma Zimbabve

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