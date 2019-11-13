Zimbabve’de kuraklık filleri vurdu

Zimbabve’de etkili olan kuraklık nedeniyle en az 200 fil hayatını kaybetti.

Zimbabve’yi kuraklık vurdu. Zimbabve Ulusal Parklar ve Yabani Hayat Yönetim Kurumu Sözcüsü Tinashe Farawo, Ekim ayından bu yana Hwange Ulusal Parkı’nda en az 200 filin öldüğünü açıkladı. Zürafa, manda ve ceylanların da hayatını kaybettiğini dile getiren Farawo, yağışların etkili olmasıyla durumun normale dönebileceğini söyledi. Farawo, “Neredeyse bütün hayvanlar kuraklıktan etkilendi” dedi.

Yaban Hayatını Koruma Dairesi, kuraklık nedeniyle 600 fil, iki aslan sürüsü, bir yaban köpeği sürüsü, 50 bufalo, 40 zürafa ve 2 bin antilobun başka bölgelere nakledileceğini açıkladı.

Tahminen 85 bin filin yaşadığı Zimbabve, 2016-2019 yılları arasında Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne 101 fil ihraç etti.

