Zimbabve'de madende göçük

Zimbabve'nin Chinhoyi bölgesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 12 işçi mahsur kaldı.
Yerel basında çıkan haberlerde, Mashonaland Batı bölgesi polis sözcüsü Müfettiş Clemence Mabgweazara, Eldorado Madeni'nde meydana gelen kazada 12 kişinin göçük altında kaldığını belirtti.
Olayda ölü ya da yaralı sayısının henüz belirlenemediğini söyleyen Mabgweazara, göcük altında kalanların hayatından endişe edildiğini ifade etti.
Mabgweazara, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.
Madenden kurtulan Tinashe adındaki madenci, "Göçük olduğunda madende 20'den fazla madenci vardı. Ben ve arkadaşım kaçmayı başardık. Bazıları mahsur kaldı." diye konuştu.
Olay esnasında madende kaç kişi olduğuna ve kaç kişinin kurtulduğuna ilişkin net bilgi paylaşılmadı.
Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi
Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı
Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki
Kahreden haber! Çok sayıda ölü var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!