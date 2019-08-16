Zimbabve’de protestoculara polis şiddeti

Zimbabve’nin başkenti Harare’de polis, hükümet karşıtı gösteri düzenleyen muhaliflere biber gazlı ve coplu müdahalede bulundu. Muhalefet, anayasayı görmezden gelen hükümeti faşistlikle suçluyor.

Zimbabve’de hükümet karşıtı gösteri düzenlenmesini yasaklayan kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından muhalifler, başkent Harare’de hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Dün, polis tarafından yapılan anonsta hükümet karşıtı protestoların yasaklandığı ve gösterilere katılan herkesin suç işlemiş olacağı bildirilirken bugün ise silahlı polisler, Demokratik Değişim Hareketi’nin (MDC) Harare’deki merkezinin girişini kapattı. Parti binasının yanı sıra Harare şehir merkezi ile yakın bölgelerde protestocuların toplanabilecekleri noktalar da polis tarafından kapatılırken MDC destekçisi muhaliflerin bir kısmı Harare şehir merkezinde gösteri düzenleyerek yasağı deldi.

Bölgeye sevk edilen polis, yasağa tepki gösteren ve hükümeti ‘faşist’ olarak nitelendiren muhaliflerin düzenledikleri protestoyu dağıtmak için biber gazı kullandı., çok sayıda göstericiye de coplarla şiddet uyguladı. Hükümet karşıtı gösteri düzenlenmesini yasaklayan kanuna karşı düzenlenen gösteriye en az 100 kişi katıldı. Tanıkların ifadesine göre, göstericilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale eden polis, şehrin ana meydanlarında birindeki protestocuların direnmesinin ardından cop kullanarak eylemcilerin yeniden toplanmasını engellemeye çalıştı.